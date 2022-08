La lunga attesa degli appassionati della Corvette è finalmente finita: la nuova Chevrolet Corvette Z06 è pronta a fare il suo debutto sul mercato, ma vista la grande richiesta da parte del mercato General Motors ha deciso applicare una nuova regola un po’ particolare che riguarda la garanzia dell’auto.

Per evitare il fenomeno che vede le auto acquistate da persone intenzionate soltanto a rivenderle a un prezzo maggiorato, GM ha deciso di invalidare la garanzia della nuova Corvette Z06 se quest’ultima viene rivenduta durante il primo anno di possesso; inoltre, i clienti che dovessero infrangere questa regola saranno inseriti in una lista nera che gli impedirà di ordinare nuovamente un prodotto di General Motors.

“General Motors ha deciso di limitare la trasferibilità di alcune garanzie, impedendo al venditore di formalizzare nuovi ordini o prenotazioni se il veicolo è stato rivenduto durante i primi 12 mesi di possesso.” ha detto un portavoce di GM a The Drive.

Non sarà soltanto la Corvette Z06 a ricevere questo trattamento, che sarà invece riproposto anche per la Escalade-V di Cadillac e per l’attesissimo Hummer EV, di cui più volte vi abbiamo raccontato nei mesi passati.

La speranza, sia degli appassionati sia della stessa General Motors, è che questa decisione presa consenta ai veri amanti della Corvette di acquistare l’auto al giusto prezzo, senza andare ad alimentare il mercato della speculazione che è venuto a crearsi negli ultimi anni. La stessa GM ci tiene a sottolineare che vuole assicurarsi che la sua nuova Corvette finisca solo nelle mani di chi la desidera veramente e non di chi la acquista per ricavarne un ulteriore profitto sulle spalle di un comune cittadino.

La nuova Chevrolet Corvette Z06 è spinta da un motore V8 da 670 cavalli ed è venuta negli Stati Uniti a un prezzo di partenza di 106,395 $ a cui bisogna aggiungere circa 1400 $ per la messa in strada e la consegna.