Così la mitica Fiat Panda diventa un mostro WRC da quasi 300 cavalli

La squadra leader del World Rally Championship (WRC), M-Sport, ha svelato una Fiat Panda 4×4 in tiratura limitata e caratterizzata da specifiche davvero esclusive. Per chi non lo sapesse, M-Sport è un’azienda inglese divenuta famosa non solo per il Campionato del mondo di rally, ma anche per importanti e particolari realizzazioni come il Ford Transit WRC, un furgone “nato” per il rally. Di recente la società ha realizzato una nuova vettura basata sulla famosissima Fiat Panda, per un misterioso cliente che desiderava avere una macchina in grado di competere sia nei rally su sterrato che su asfalto.

Naturalmente qui dell’originale Panda rimane ben poco, praticamente solo la carrozzeria; sotto la scocca, infatti, è presente il telaio della Fiesta R5 abbinato al propulsore turbo Ford Ecoboost da 1,6 litri da quasi 300 cv e 322 Nm di coppia. La trazione è integrale permanente mentre il cambio è sequenziale a cinque rapporti.

Per poter ospitare il telaio Ford, la Panda è stata allargata di 360 millimetri riprendendo forme e dimensioni delle più classiche fuoriserie del Gruppo B. All’interno, la plancia si ispira al design originale della Panda, anche se presenta cinture di sicurezza a sei punti per i sedili e roll-bar omologato FIA. I sedili posteriori sono stati rimossi per offrire spazio per le ruote di scorta.

Sebbene il progetto sia una tantum costruito sulle esigenze di un cliente, il numero uno di M-Sport Malcolm Wilson ha affermato che la Panda “è uno dei primi progetti realizzati su misura presso la sede sportiva M-Base di Dovenby Hall.” Wilson ha anche precisato che la nuova branchia “Special Vehicles”, dalla quale nasce al Panda WRC, è attrezzata per accettare qualsiasi genere di commissione e che ogni progetto sarà testato nella nuova pista di prova ospitata al M-Sport Evaluation Center recentemente costruito a Dovenby Sala.

Quando vedremo sfrecciare questo unico Pandino è ancora un mistero, terremo gli occhi puntati sui principali canali per scoprire le doti di questo nuovo e piccolo mostriciattolo da rally. Il prezzo è naturalmente un mistero, anche se non è difficile pensare ad un valore simile a quello di una supercar considerato che, proprio su M-Sport, son in vendita Fiesta R5 usate a oltre 250mila euro.