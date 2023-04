Dacia Sandero è una delle auto più vendute in Italia e non a caso: è sufficientemente compatta da essere utilizzata anche in città, ma è anche spaziosa internamente e molto economica da gestire, ancor di più se dotata della doppia alimentazione benzina-GPL che abbiamo testato di recente. Arrivata ormai alla terza generazione, Dacia Sandero è stata declinata nelle varianti Streetway e Stepway, quest’ultima un po’ più alta da terra e dall’aspetto un po’ più robusto; l’abbiamo provata di recente e la usiamo come base di calcolo per scoprire quanto costa mantenere una Dacia Sandero.

Prima di lanciarci nell’analisi dei costi di gestione di una Dacia Sandero spendiamo due parole sulla scheda tecnica dell’auto: Dacia Sandero rientra nel segmento B ed è lunga 4100mm, larga 1780mm e alta 1590mm nella versione Stepway, mentre nella versione Streetway l’altezza si ferma a 1581mm. L’auto pesa 1100 kg e ha un bagagliaio che offre 410 litri di volume di carico. I motori proposti sono tutti alimentati a benzina con potenza variabile tra i 65 e i 101 cavalli, a eccezione del motore TCe 100 che è proposto di fabbrica con la doppia alimentazione benzina-GPL, abbinati a un cambio manuale a 5 o 6 marce a seconda del modello scelto.

Ipotizziamo di aver acquistato una Dacia Sandero Stepway in allestimento Essential con motorizzazione TCe 100 GPL ECO-G, abbiamo speso 15.700 € per l’acquisto, quanto ci costerà il mantenimento annuale dell’auto? Andiamo a scoprirlo insieme.

Bollo

Il bollo è una tassa di possesso da pagare ogni anno e si calcola in base alla potenza espressa dal motore del veicolo, rapportata all’anno di produzione: nel caso della Sandero Stepway con motore TCe 100 il calcolo è molto semplice, poiché la potenza del motore è di 100 kW e il costo del bollo è di 2,58 € per kW, pari a 258 € all’anno.

Pneumatici

Dacia Sandero Stepway è dotata di cerchi da 16″ di serie e monta gomme 195/60, una misura che aiuta in parte a contenere i costi del cambio gomme rispetto ai cerchi di dimensioni maggiori che stanno diventando sempre più comuni anche su auto non particolarmente costose. Una volta consumato il battistrada delle gomme in dotazione di fabbrica, quanto si spenderà per fare un cambio gomme alla Dacia Sandero Stepway?

Volendo puntare un marchio noto del mondo degli pneumatici come Bridgestone, Dunlop o Michelin, bisognerà mettere in conto tra i 140 e i 160 € per gomma, più il montaggio, per un prezzo complessivo di circa 600 € a cui va aggiunta la manodopera per l’installazione.

Per chi vive in ambienti dal clima rigido o con frequenti nevicate, sarà necessario avere a disposizione un secondo treno di gomme invernali dedicate alla stagione fredda: in questo caso il costo in misura 195/60 16 è leggermente più basso, con un treno di Michelin Alpin 6 acquistabile a 490 €, a cui bisogna sommare il costo di montaggio.

In merito alle gomme è importante ricordare due dettagli: le gomme non sono un costo annuale ma il costo è direttamente collegato alla quantità di chilometri che si percorrono, a seconda del vostro utilizzo la cifra spesa per il cambio gomme potrebbe essere spalmata su 6 mesi come su 4 anni. Inoltre, è sempre bene controllare sul libretto le misure di gomma omologate per la propria auto, così da poter eventualmente comprare una gomma che costa meno perché di una misura diversa da quella inizialmente installata.

Carburante

Come sempre è bene ricordare che i calcoli riportati in questo articolo si basano sul prezzo attuale della benzina (e in questo caso del GPL), e che possono variare drasticamente viste le forti fluttuazioni del prezzo dei carburanti negli ultimi anni.

Ipotizziamo di percorrere 10.000 km all’anno, di cui l’80% – quindi 8000 km – alimentando il motore a GPL pagato 0,80 € al litro: considerati i consumi medi della Dacia Sandero, che si attestano su 7,4 litri per percorrere 100 km, percorrere quegli 8000 km ci costerà all’incirca 474 € di GPL, a cui andiamo a sommare il costo della benzina per gli ultimi 2000 km rimanenti. Con la benzina a 1,84 € al litro e gli stessi consumi indicati in precedenza, il costo per coprire 2000 km è di 272 €. In totale, per percorrere 10.000 km utilizzando in prevalenza il GPL e la benzina solo quando strettamente necessario, si spenderanno circa 746 € di carburante.

Assicurazione

Il discorso dell’assicurazione, come ben sappiamo, viene influenzato da tantissimi fattori, a partire dalla regione di residenza; il dato che vi forniamo è solo indicativo e può variare drasticamente in base a una specifica situazione.

Abbiamo fatto un preventivo ipotizzando una Dacia Sandero Stepway in allestimento Essential con motorizzazione TCe 1.0 GPL ECO-G, indicando 10.000 km annui percorsi, ricovero notturno su strada in Lombardia: i preventivi partono da poco meno di 350 € annui per la copertura RCA e superano facilmente i 900 € inserendo Kasko totale, furto e incendio e infortuni conducente.

Manutenzione

Dacia è molto chiara nell’avvisarci che il motore con doppia alimentazione benzina-GPL ci costerà leggermente di più in fase di tagliando: nel corso dei primi 4 anni il costo aggiuntivo della manutenzione dell’impianto a GPL sarà di 170 € rispetto a un classico motore a benzina, ma questa spesa aggiuntiva è ampiamente compensata dal risparmio sul carburante, stimato nel 40%.

Entro i primi 30.000 chilometri di utilizzo, Dacia prevede 2 tagliandi: il primo a 15.000 chilometri che prevede la sostituzione dell’olio motore e del suo relativo filtro, al costo di 80 €, mentre il secondo è fissato a 30.000 km o 2 anni e prevede anche la sostituzione del filtro aria, al prezzo di 130 €. Nei primi 2 anni di possesso ci si può aspettare di spendere tra i 200 e i 300 € di manutenzione ordinaria.

Revisione

Infine la revisione, un costo fisso e facilmente inseribile nel budget ma non annuale, quindi da spalmare su più anni se si vuole avere un’idea più precisa dei costi annuali. La revisione va effettuata per la prima volta dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, poi ogni 2 anni; se effettuata in un centro revisioni autorizzato, il prezzo è di 79,02 €.

Quanto costa all’anno?