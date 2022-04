Stop alla mascherina a bordo dei mezzi pubblici negli Stati Uniti. La decisione arriva in seguito alla sentenza del giudice federale della Florida che ha considerato del tutto illegale la decisione delle autorità americane di imporre per ulteriori due settimane l’obbligo di mascherina su mezzi di trasporto come treni e aerei.

Come si legge nella documentazione del giudice Kathryn Kimball Mizelle, il Centers for Disease Control and Prevention avrebbe oltrepassato la sua autorità legale ai sensi del Public Health Services Act del 1944. Non a caso, dunque, l’ulteriore imposizione dell’obbligo di mascherina risulta essere non solo incostituzionale ma anche contrario alla libertà di movimento delle persone.

L’obbligo si spinge al di là dell’autorità del Centers for Disease Control and Prevention e viola le procedure richieste, ha spiegato il giudice Kathryn Kimball Mizelle.

Le maggiori compagnie aeree americane, United, Delta, Southwest e American, dopo la decisione del giudice federale hanno dunque già rimosso l’obbligo di mascherina sui voli interni. La stessa linea è stata adotta da Amtrak per il trasporto su rotaia e per le stazioni ferroviarie.

Nel nostro Paese la situazione è piuttosto differente anche se la decisione definitiva del Governo italiano dovrebbe arrivare entro il fine settimana. Nonostante la direzione sembrerebbe quella di passare ad una raccomandazione per l’utilizzo delle mascherine al chiuso, per tali dispositivi di sicurezza potrebbe essere prorogato l’obbligo in alcuni contesti, come sui mezzi pubblici.

Una riflessione che si può fare è mantenere ancora l’uso della mascherina per i mezzi di trasporto. Questa è la posizione che sostengo io e mi auguro che si possa arrivare a questa sintesi, ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

Se l’amministrazione Biden ha deciso di sospendere l’obbligo di mascherina sui trasporti pubblici, in seguito alla sentenza del giudice che considera illegale la decisione di prorogare l’obbligo su aerei altri mezzi di trasporto fino al 3 maggio, in Italia probabilmente la linea che adotterà il Governo sarà differente.