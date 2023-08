Nonostante l’innovativa tecnica di Giga-fusione adottata da Tesla, le sue automobili continuano ad essere oggetto di ampie critiche per la qualità costruttiva non così convincente. Pare che il proprietario di una Tesla Model Y di nome Nizar Kamel abbia riscontrato problemi con il suo veicolo, scoprendo una crepa nella parte anteriore.

Kamel ha condiviso la sua esperienza con Auto Evolution per discutere della sua sfida nel gestire questa problematica. Secondo quanto riferito, il centro assistenza Tesla ha insistito sul fatto che l’auto elettrica fosse “idonea alla guida”. Successivamente, Kamel ha espresso le sue preoccupazioni attraverso il social media X, in modo da diffondere consapevolezza e attirare l’attenzione sia di Tesla che degli utenti della piattaforma.

La scoperta del problema da parte di Kamel è avvenuta a maggio, due mesi dopo aver ricevuto la consegna della sua auto elettrica. Il proprietario ha individuato una crepa in occasione di una verifica del tappo per il serbatoio del liquido dei freni, assente su alcuni modelli.

La tecnica di giga-fusione consente al brand di accelerare la produzione attraverso la realizzazione di una singola fusione di alluminio, anziché la saldatura o l’incollaggio di più elementi. Tuttavia, in questo caso, le crepe potrebbero minacciare l’integrità strutturale dell’intero veicolo elettrico. Al momento non è chiara la dinamica, se il veicolo ha subito sinistri e se soprattutto potrebbe riguardare altre vetture o interi lotti di produzione. Monitoreremo la situazione in attesa di aggiornamenti.

Hey @Tesla my 2023 Model Y has cracks though the metal on its front cast, is this normal? @elonmusk any thought on this build quality? #Tesla #modely #teslahelp pic.twitter.com/arfr2QRmkr

— Nizar Kamel (@Nizzysaurus) August 24, 2023