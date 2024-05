Crollano elettriche e plug-in, senza validi incentivi le auto non si vendono

Il panorama delle auto elettriche in Italia affronta un momento di declino secondo le ultime rilevazioni di vendita. Le cifre di aprile hanno evidenziato una flessione nelle immatricolazioni del settore, segnando un decremento vicino al 20% in confronto al medesimo mese del precedente anno. Questo calo ha portato a contare solo 3.208 veicoli elettrici venduti, abbassando la quota di mercato all'2,3%, un netto passo indietro rispetto al 3,1% del 2023.

Contrastando questa tendenza, il mercato automobilistico nel suo insieme ha invece registrato una crescita del 7,5% con 135.353 nuove immatricolazioni, superando così le 125.884 di aprile 2023. Tale dinamica sottolinea uno scarto notevole tra la performance complessiva e quella specifica delle auto elettriche.

I prezzi sono ancora troppo elevati, serve una manovra più decisa

Secondo Michele Crisci, presidente dell'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (Unrae), la causa primaria di questa situazione è l', che non diverranno operativi prima della metà di maggio. Questo ritardo limita l'impatto positivo che tali stimoli economici potrebbero avere sul settore, confinandone gli effetti agli ultimi quattro mesi dell'anno e mantenendo in stato di "paralisi" le vendite di veicoli elettrici anche nel mese di aprile.

L'associazione ha espresso urgenza nella pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) in questione sulla Gazzetta Ufficiale e nella messa in funzione della piattaforma di Invitalia, che sono azioni ritenute cruciali per sbloccare questa situazione di stallo e incentivare l'acquisto di auto elettriche.

Nel contesto delle vendite individuali, la Tesla Model Y si afferma come l'auto elettrica più venduta, seguita dalla Volvo EX30 e al terzo posto si posiziona la Jeep Avenger. Nonostante il suo richiamo, l'italiana Fiat 500e si trova solo all'ottava posizione nella classifica delle preferenze degli acquirenti. Questa distribuzione nell'elenco dei modelli più richiesti riflette una varietà nel gusto dei consumatori e nelle performance di vendita delle diverse case produttrici.

La situazione del mercato delle auto elettriche in Italia pone davanti a una serie di sfide strategiche e operative, legate soprattutto alla necessità di un'azione politica pronta ed efficace per supportare la transizione verso una mobilità più sostenibile. Rimane da vedere come l'evoluzione degli incentivi e le misure di supporto influenzeranno il settore nei prossimi mesi, determinando se questa fase di contrazione possa essere superata a favore di una più ampia adozione di veicoli a zero emissioni nel paese.