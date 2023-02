Cruise annuncia di aver effettuato 1 milione di miglia percorse completamente senza conducente. Si tratta inevitabilmente di un grande traguardo per i suoi robotaxi dato che in ogni singola parte di strada percorsa non sono mancati scenari complessi che hanno messo Cruise nelle condizioni di crescere ed essere pronta a qualsiasi prova.

Il recente annuncio non può che confermare i passi avanti fatti dall’azienda dal punto di vista tecnologico: non dimentichiamo che nei mesi scorsi i robotaxi Cruise sono stati oggetto di discussione per aver mandato in tilt il traffico in alcune strade della città di San Francisco.

Cruise è la prima azienda a ricevere un permesso di dispiegamento sul suolo pubblico senza conducente dalla California Public Utilities Commission e le strade di San Francisco, del tutto caotiche e affollate, hanno permesso all’azienda di raccogliere numerosi dati fondamentali per ottimizzare la sua tecnologia.

Considerando il nostro record di sicurezza, la gravità del risultato del nostro team diventa più nitida. Fino ad oggi, i passeggeri hanno effettuato decine di migliaia di corse in Cruise AV. Nei prossimi anni, milioni di persone sperimenteranno questo futuro completamente senza conducente, ha dichiarato a tal proposito l’SVD di Cruise.

Non a caso, il completamento 1 milione di miglia percorse completamente senza conducente ha permesso a Cruise di raccogliere e analizzare i dati registrati per poter perfezionare la sua tecnologia di guida autonoma. Durante i percorsi effettuati l’azienda ha, infatti, alimentato i dati di ciascuna corsa in un software di apprendimento continuo in grado di creare numerosissimi scenari reali sulla strada. Il risultato è sorprendente dato che grazie alle simulazioni del software si arriva ad imparare dalle corse simulate, applicandole poi nei tragitti di vita reale. Naturalmente l’obiettivo di Cruise è quello di estendere la presenza dei suoi robotaxi in più città possibili puntando ad ottenere entro il 2025 1 miliardo di dollari di entrate annuali dai suoi servizi di trasporto con veicoli senza conducente.