Vi ricordate di Cruise? E’ una società americana che sta dando vita a un servizio di taxi a guida autonoma nella città di San Francisco, e quando si fa un lavoro così particolare è inevitabile incorrere in inconvenienti; solo qualche mese fa vi abbiamo raccontato di uno strano episodio in cui la polizia di San Francisco ha fermato una delle auto di Cruise, convinta di aver fermato un automobilista umano, salvo poi rendersi conto di aver fermato un’auto prima di guidatore. Un paio di giorni fa, a San Francisco all’incrocio tra Gough e Robin diverse auto di Cruise – si parla di almeno mezza dozzina – si sono fermate senza un apparente motivo, e sono rimaste lì per almeno un paio d’ore, bloccando il traffico fino a quando gli addetti di Cruise non si sono recati sul posto e hanno spostato manualmente le auto.

Questo episodio risulta particolarmente grave poiché il lancio ufficiale del servizio di robotaxi offerto da Cruise è avvenuto poco meno di una settimana fa: oggi i taxi di Cruise operano sul territorio cittadino tra le 10 di sera e le 6 del mattino, su una serie di strade pre-concordate e senza la necessità di un umano a bordo al posto di guida.

Ovviamente Cruise ha diramato un comunicato in cui si è scusata per l’accaduto, confermando che non ci sono stati feriti in seguito a questo malfunzionamento: “C’è stato un problema questa settimana, che ha fatto sì che alcuni dei nostri veicoli si siano raggruppati in un incrocio; nessun passeggero è rimasto coinvolto, ma vogliamo scusarci con tutti coloro a cui abbiamo arrecato un disagio.”

Ora resta da capire l’entità della multa che Cruise dovrà pagare in seguito a questo episodio: la società della nettezza urbana stava operando in quel quartiere quando è avvenuto il bug, e normalmente la multa per chi impedisce il passaggio del camion dei rifiuti è di 76$ ad auto.