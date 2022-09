Alcune auto a guida autonoma di Cruise in fase di test hanno bloccato il traffico in alcune strade della città di San Francisco. Non pochi dunque i problemi causati agli automobilisti dalle vetture ferme.

Nonostante i passi avanti fatti dalla tecnologia nel settore automobilistico, che hanno portato su strada auto automatizzate destinate a diventare protagoniste della mobilità del futuro, i problemi che hanno riguardato nelle scorse ore le vetture di Cruise fanno ancora discutere. Come sappiamo, i diversi test che le case costruttrici conducono mirano ad ottimizzare lo sviluppo delle tecnologie di cui le auto a guida autonoma sono dotate. Ancora oggi, infatti, sono diverse le specifiche da migliorare per evitare spiacevoli gli imprevisti.

La notizia delle scorse ore ci parla di due esemplari di Chevrolet Bolt a guida autonoma parcheggiati in mezzo alla strada vicino ad un incrocio molto trafficato tra Sacremento St e Leavenworth St. Le vetture ferme, con luci di emergenza lampeggianti, non consentivano agli altri automobilisti di poter proseguire lungo la carreggiata. Un’ altra Cruise Bolt ha inoltre mandato il traffico in tilt perché ferma sulla corsia degli autobus.

La sicurezza è il principio guida di tutto ciò che facciamo. Ciò significa che se le nostre auto incontrano una situazione in cui non sono in grado di procedere in sicurezza, si fermano e accendono le luci di emergenza prima che noi le rimettiamo in funzione o le ritiriamo dalla circolazione il più rapidamente possibile. Ciò potrebbe essere dovuto ad un problema meccanico come una gomma a terra, ad una condizione impropria della strada, o più semplicemente ad un problema tecnico. Stiamo lavorando per ridurre al minimo la frequenza con cui ciò accade e ci scusiamo con chiunque sia stato colpito, ha subito fatto sapere Cruise, comunicando che entro circa venti minuti avrebbe recuperato le auto per far normalizzare il traffico.

Secondo quanto dichiarato, dunque, i malfunzionamenti delle vetture coinvolte erano dovuti a problemi tecnici, anche se non è stato specificato quale sia stata la reale causa.