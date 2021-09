Cupra anticipa la sua idea di elettrica da città con UrbanRebel

In vista dell’ormai imminente Salone di Monaco, Cupra ha svelato il primo assaggio di un modello creato con la nuova e cruciale piattaforma MEB Entry del Gruppo Volkswagen, che sarà alla base di una gamma di utilitarie elettrificate. Il numero uno di Cupra, Wayne Griffiths, ha affermato che UrbanRebel è un’interpretazione radicale dell’auto elettrica urbana dell’azienda che sarà commercializzata nel 2025. L’azienda ha scelto di presentarla in salsa motorsport per evidenziare come l’animo corsaiolo rimanga sempre un grande focus per il marchio spagnolo.

La versione di produzione dell’UrbanRebel si unirà alla tanto attesa Volkswagen ID.2, la compatta elettrica di Wolfsburg che sarà presto presentata in via prototipale. Volkswagen ID.2, come sappiamo, sarà accompagnata anche da modelli di Skoda e probabilmente Audi. È importante evidenziare che sia stata scelta Cupra, un marchio Seat a sé stante, per presentare in anteprima un’auto basata sulla nuova piattaforma, dato che l’obiettivo del Gruppo VW è quello di costruire modelli MEB Entry presso lo stabilimento dell’azienda a Martorell in Spagna.

Griffiths ha precisato che l’auto elettrica urbana è un progetto strategico non solo per l’azienda, ma anche per il Gruppo Volkswagen, poiché l’obiettivo comune è quello di produrre più di 500mila auto elettriche da città all’anno nella sola cittadina spagnola. Nonostante UrbanRebel erediti alcuni stilemi di Tavascan e Born, l’estetica è stata completamente stravolta e resa incredibilmente aggressiva. Il concept presenta una scocca a tre porte, con linee stilistiche affilate che corrono per tutta la lunghezza dell’auto. La parte posteriore include una grande ala posteriore che riflette la vicinanza al motorsport e beneficia di una barra a LED per tutta la lunghezza della lama.

UrbanRebel è lungo 4080 mm, largo 1795 mm e alto 1444 mm, il che lo rende simile al crossover Seat Arona con motore a benzina. Sebbene Cupra non abbia fornito tutti i dettagli sul layout del propulsore elettrico, si vocifera che la macchina offrirà 335 CV di potenza, con un picco di 429 CV in determinate situazioni e ha un tempo da 0 a 100 km/h di 3,2 secondi. È probabile che l’eventuale versione di produzione di UrbanRebel sia meno potente ma non è esclusa una variante “pepata” destinata al pubblico più appassionato.

Poche indiscrezioni sulla batteria anche se sappiamo, da precedenti informazioni, che il Gruppo è al lavoro per presentare un design unificato per la maggior parte dei futuri veicoli così da contenere anche i costi di produzione. L’autonomia dovrebbe essere di circa 350-400 km nel ciclo WLTP.