La gamma della Cupra Leon si rinnova e registra il debutto di due nuovi motori benzina oltre che un miglioramento della dotazione di serie. Per la sportiva del brand iberico c’è, quindi, l’occasione di ricevere un importante aggiornamento in grado di rendere il progetto ancora più competitivo nei confronti delle dirette concorrenti. Le novità per la gamma della Cupra Leon saranno disponibili entro la fine del terzo trimestre del 2022. Al momento, però, non ci sono tempistiche precise per quanto riguarda il mercato italiano.

Tra le novità a disposizione della Leon firmata Cupra ci sono, quindi, i nuovi motori benzina 1.5 TSI da 110 kW e 2.0 TSI da 140 kW. Entrambi i motori sono abbinati al cambio automatico DSG. Oltre all’aggiornamento della gamma di motorizzazioni, la Leon registra anche una serie di novità ulteriori, legate alla dotazione di serie. Per la clientela, infatti, ci sarà ora la possibilità di poter contare su fari full LED, paraurti specifici e un diffusore posteriore in tinta con la carrozzeria già con la versione di serie.

Da notare che anche i cerchi da 18 pollici, con finitura argento o rame, fanno parte della dotazione di serie. All’interno dell’abitacolo ci sono i nuovi sedili sportivi Cupra in tessuto. Come sottolineato da Kai Vogler, “Vice-president for Sales and Marketing” di Cupra, “Con l’introduzione di questi motori, la nostra ambizione è di ottenere un grande successo con la CUPRA Leon, come abbiamo fatto con la Formentor.”.

Per tutti i dettagli relativi a prezzo disponibilità della nuova versione della Cupra Leon sarà necessario attendere le prossime settimane. Da notare che le novità riguarderanno sia la hatchback che la versione Sportstourer della vettura. Il lancio sul mercato italiano dovrebbe concretizzarsi entro la fine dell’anno quando partiranno anche le prime consegne delle versioni della Leon con le ultime novità.