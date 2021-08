Cupra UrbanRebel Concept, anteprima della city car elettrica

Cupra presenterà in anteprima la sua futura city car elettrica con un nuovo concept UrbanRebel che sarà svelato la prossima settimana prima di essere esposto al Motor Show di Monaco, in programma dal 7 al 12 settembre.

La nuova di casa Seat è stata mostrata in una serie di immagini teaser e Cupra afferma che il concept mostrerà principalmente le forme e dimensioni di un’auto da corsa sulla quale si baserà, poi in futuro, la versione stradale. Insomma, la versione “civilizzata” attesa per il 2025 potremmo solo immaginarla: il costruttore anticiperà solo il modello più pepato dall’animo pistaiolo.

La misteriosa macchina sarà il primo veicolo Seat-Cupra ideato sulla piattaforma MEB Entry del Gruppo Volkswagen ed è destinato a essere un crossover compatto, con dimensioni analoghe a quelle di Seat Arona. A livello di segmento, andrà ad occupare quello di ID.2: la più piccola elettrica di Volkswagen attesa anch’essa al Salone di Monaco.

L’immagine del teaser svela una macchina compatta caratterizzata da un’ampia ala posteriore dotata di un LED integrato, che amplifica le intenzioni motoristiche del veicolo. Cupra ha dichiarato di aver scelto di presentare in anteprima il veicolo da gara in quanto le cose sono parte fondamentale del DNA di Cupra.

Come per l’ID.2, i piani alti di Cupra puntano a un prezzo indicativo di circa 20mila euro per la nuova proposta. Il Gruppo VW intende basare la produzione di tutti i modelli MEB Entry – che probabilmente includeranno anche le versioni Skoda e Audi – presso lo stabilimento Seat vicino a Barcellona, ​​se sarà possibile raggiungere un accordo con il governo spagnolo. UrbanRebel sarà solo una delle elettriche attese da Cupra per i prossimi anni: la prima ad entrare in produzione sarà la Born e in seguito assisteremo al debutto della Tavascan, un SUV di medie dimensioni da oltre 300 Cv e 450 km di autonomia.