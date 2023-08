In un nuovo episodio di Munro Live, gli specialisti dello smontaggio Sandy Munro e Cory Steuben hanno fatto una serie di congetture sul Tesla Cybertruck basandosi su immagini di fabbrica, foto spia e la loro precedente esperienza con la disassemblaggio della Model 3 e della Model Y. Una delle loro previsioni è che il Cybertruck potrebbe pesare meno dei competitor Rivian R1T e Hummer EV.

Gli esperti sostengono che le molteplici fusioni di Cybertruck, come quello del sottoscocca anteriore e della parte posteriore, potrebbero far risparmiare più peso rispetto ad altri pickup elettrici. Tesla sembra avere utilizzato una costruzione di tipo unibody, mentre Hummer e Rivian hanno un telaio assemblato, che generalmente pesa di più. Secondo le prime indagini, Cybertruck potrebbe pesare non meno di 2.800 chilogrammi (al pari quidni dei più grossi SUV plug-in già disponibili sul mercato), mentre R1T e Hummer potrebbero raggiungere rispettivamente i 3.800 e 4.100 chilogrammi.

In America, per essere classificato come autocarro leggero, il peso lordo di un veicolo deve essere superiore a 2.700 chilogrammi, ma non superiore a 4.500 chilogrammi, secondo la Federal Highway Administration. Cifre che differiscono radicalmente con il mercato italiano e il suo sistema di patenti di guida, dove infatti il limite per la patente B è fissato per 3.500 chili anche se l’UE prevede, proprio a causa delle elettriche, di innalzarlo a 4.250 chilogrammi.

Un’altra previsione riguarda l’incredibile resistenza strutturale di Cybertruck; la struttura dell’urto frontale, inclusi i montanti A e B, appare notevolmente rigida e probabilmente è realizzata in acciaio al boro o acciaio stampato a caldo, ha affermato Munro. In altre parole, Tesla potrebbe utilizzare acciaio ad altissima resistenza in aree critiche per rispettare le norme di sicurezza.