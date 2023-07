Sull’oramai defunto Twitter, quest’oggi l’attenzione degli utenti è stata accalappiata da un’immagine che sembrerebbe raffigurare un classico pick-up Ford F-150. Tuttavia, c’è un piccolo segreto dietro questo pick-up: si tratta, infatti, del famigerato Tesla Cybertruck con una particolare livrea per camuffarne l’aspetto.

La foto, scattata all’interno di un’officina Tesla, ha fatto rapidamente il giro del web suscitando un misto di curiosità e reazioni ilari tra gli appassionati delle auto elettriche.

L’ immagine, difatti, ha scatenato numerose discussioni riguardo il perché Tesla abbia deciso di adottare questo singolare travestimento per il suo tanto chiacchierato pick-up. Molti sospettano che l’azienda stia semplicemente provocando l’utenza, generando rumore attorno all’imminente lancio del Cybertruck e cercando di riottenere l’interesse che, apparentemente, pare scemato negli ultimi mesi.

Altri utenti, invece, hanno fatto emergere alcuni interrogativi sul Cybertruck, in particolare riguardo all’assenza del frunk, ovvero lo spazio anteriore normalmente presente nelle auto elettriche.

I am…. Confused. But enjoy this shot. @elonmusk troll level 69420 Cybertruck wrapped like an ICE F150 with its hood up. pic.twitter.com/MQGXU0GmLD — Greggertruck (@greggertruck) July 23, 2023

I frunk sono da sempre considerati particolarmente preziosi nei pick-up elettrici, in quanto questi veicoli hanno un cassone al posto del bagagliaio. Nel caso del Cybertruck, la mancanza del frunk potrebbe essere mitigata proprio dal fatto di avere un cassone chiuso ma l’idea di avere accesso a uno spazio separato aggiuntivo, era uno dei valori aggiunti che l’utenza appuntava al Cybertruck di Tesla.

Bisogna però ricordare che il fondatore, e CEO, di Tesla, Elon Musk, ha spesso criticato il design dei pick-up convenzionali, definendoli “noiosi” e privi di innovazione. Di conseguenza, il Cybertruck, è stato concepito come una rivoluzione per questo specifico settore dei veicoli elettrici, offrendo un design futuristico, e audace, che potrebbe vedere nella rinuncia del frunk una precisa scelta stilistica in linea con la visione di Musk, pur rappresentando una novità anche per Tesla.

Resta indubbio che, vestite o meno da Ford F-150, oramai si stanno avvistando sempre più prototipi di Cybertruck in giro per gli Stati Uniti, motivo per il quale si può tranquillamente sostenere che il suo lancio sia imminente e che a breve si potrà scoprire tutta la verità sulle modifiche apportate da Tesla in seguito alla prima presentazione in pubblico di questo peculiare pick-up elettrico.