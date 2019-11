Cybertruck vs Ford F150: 1 a 0 per l’elettrico (con qualche dubbio)

A due giorni dal debutto, il nuovo cybertruck di Tesla ha raccolto un discreto successo: sono già circa 200 mila i preordini per il rivoluzionario veicolo della casa californiana. A gettare ulteriore dibattito su quest’ultima creazione del visionario Elon Musk, ci ha pensato un tweet dello stesso imprenditore sud africano, nel quale è mostrato un video le cui sequenze hanno per protagonisti un cybertruck e un Ford F-150.

L’icona americana dei pick-up è infatti impegnata in una gara di tiro alla fune con il furgone costruito da Tesla; una sorta di battaglia tra il presente e il futuro. La clip, della durata di 14 secondi, ha un’esito imprevedibile: il cybertruck sposta senza troppa fatica l’imponente pick-up dell’ovale blu, decretandosi vincitore assoluto.

I dubbi

Qualche dubbio però, guardando le immagini, sorge: innanzitutto, il veicolo Ford scelto per il test è a trazione posteriore partendo quindi già in svantaggio rispetto alla trazione integrale di Tesla. Inoltre, il risultato finale potrebbe essere stato compromesso dalla scelta degli pneumatici, così come è impossibile stabilire se il cassone furgonato del cybertruck fosse zavorrato o meno.

La risposta di Ford, in seguito alla pubblicazione del video, è arrivata per mano di Sundeep Madra, vice presidente di Ford X divisione che si occupa di sviluppare nuove forme di mobilità. Il tweet del dirigente Ford è rivolto chiede a Elon Musk di inviare loro un modello di Cuybertruck, in modo da avere un confronto alla pari. Inutile dire che la contro risposta dell’istrionico industriale non si è fatta attendere: “fatti sotto!“. Ne vedremo ancora delle belle.