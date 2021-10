Da ABB la stazione di ricarica più rapida al mondo

È stata denominata Terra 360 l’innovativa stazione di ricarica presentata dalla multinazionale svizzero-svedese ABB che permette ad un mezzo elettrico di rifornirsi in soli 15 minuti. La colonnina ultra fast andrà dunque ad aggiungersi alla gamma di prodotti che la società ha già portato sul mercato.

É un giorno emozionante per ABB, che come leader globale nella ricarica rapida dei veicoli elettrici, sta giocando un ruolo chiave nel contribuire a diventare una società a basse emissioni. Con il trasporto su strada che rappresenta quasi un quinto delle emissioni globali di CO₂, la mobilità elettrica è fondamentale per raggiungere l’obiettivo climatico di Parigi, ha commentato Theodor Swedjemark, Chief Communications and Sustainability Officer di ABB.

La colonnina da 360 kW di potenza può caricare fino a quattro auto elettriche contemporaneamente, cosicché i conducenti non dovranno aspettare nel caso in cui qualcun altro stia già caricando la propria vettura. Secondo quanto riportato dalla società ABB, in meno di 3 minuti si possono guadagnare 100 km di autonomia.

Non a caso, la nuova stazione di ricarica andrà a ridurre i tempi di ricarica delle vetture e dunque ideale per stazioni di rifornimento, stazioni di ricarica urbane, parcheggi commerciali e società che gestiscono le flotte. L’innovativa stazione di ricarica sarà disponibile sul mercato entro la fine dell’anno ed entro dicembre sarà venduta in Europa. Nel 2022 sarà invece la volta del debutto negli Stati Uniti, in America Latina e in Asia.