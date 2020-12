Da AddArmor, una Ferrari 458 Speciale blindata in grado di resistere ai 44 Magnum

In quanti film d’azione abbiamo visto la supercar di turno sfrecciare e farsi strada serenamente tra i proiettili esplosi? In tanti, forse troppi, ma esagerazioni holliwodiane a parte l’azienda californiana AddArmor ha realizzato una versione blindata della 458 Speciale prodotta dal famoso marchio di Maranello.

La società statunitense ha sviluppato una Ferrari 458 Speciale caratterizzata di una blindatura capace di resistere ai colpi di una .44 Magnum. L’obiettivo di AddArmor è quello di fornire supercar a prova di proiettile capaci tuttavia di mantenere le doti prestazionali inalterate. Jeff Engen, presidente dell’azienda, evidenzia come un veicolo veloce e scattante sia tecnicamente molto più difficile da mirare di un soggetto pesantemente corrazzato come un furgone o una vettura blindata. Per esempio, il Mercedes Benz G63 blindato da Brabus ha un peso complessivo di oltre 4 tonnellate e prestazioni lontane da quelle raggiungibili con una ben più scattante auto del Cavallino Rampante.

La Ferrari 458 Speciale di AddArmor integra una speciale blindatura leggera B4, 10 volte più resistente e 60% più leggera dell’acciaio balistico, in grado di resistere ai proiettili esplosi da una .44 Magnum. Inoltre, al fine di garantire una elevata protezione anche nell’abitacolo, la società ha installato cristalli specifici realizzati uno speciale mix di materiali, composto da piombo, policarbonato e acrilico con uno spessore di soli 2 centimetri.

Al fine di compensare il peso delle placche blindate, l’azienda ha dotato la vettura di uno scarico Capristo in grado di aumentare la potenza della vettura di circa 40 CV, per un totale di 645 CV. Le prestazioni del V8 da 4,5 litri sono quindi rimaste invariate, mantenendo sia la velocità massima sia lo spunto da 0-100 Km/h di appena 2,8 secondi. Ferrari 458 Speciale AddArmor è disponibile per 625.000 dollari, circa 511.021 euro, e la società precisa che sono disponibili alcuni interessanti accessori opzionali come l’elettrificazione delle maniglie delle portiere e sistemi di visione notturna.

Nonostante la società sia specializzata principalmente nella personalizzazione di veicoli SUV, sul sito ufficiale sono presenti diverse berline sportive anche elettrificate, come la Tesla Model S. Il pacchetto blindato, denominato Anti-Intrusion, può essere installato su qualsiasi modello ad un prezzo di partenza di 28.000 dollari (circa 23mila euro al cambio attuale). Una volta montato, è comunque possibile rimuovere le modifiche e ripristinare l’auto alle condizioni originali senza particolari problemi.