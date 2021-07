Da Daikin un liquido refrigerante che aumenta l’autonomia delle elettriche

L’azienda giapponese Daikin, produttrice di apparecchi di climatizzazione e depurazione dell’aria, ha sviluppato un liquido refrigerante per auto elettriche in grado di estenderne l’autonomia della vettura fino al 50%. Durante il periodo estivo, il climatizzatore auto è un accessorio considerato indispensabile soprattutto per affrontare i lunghi viaggi. Non dobbiamo però dimenticare che l’impianto di climatizzazione influisce sull’autonomia dell’auto considerata la consistente richiesta di energia derivante dalla batteria. Il prodotto potrebbe essere commercializzato già entro il 2025.

Il liquido refrigerante prodotto da Daikin sarebbe infatti in grado di estenderne l’autonomia anche del 50% rendendo dunque i sistemi di condizionamento nettamente più efficienti di quelli attuali. Secondo quanto emerge dal report condotto da Nikkei Asia, il nuovo liquido refrigerante della società giapponese ha un punto di ebollizione che si aggira intorno ai -40°, ovvero dai 10 ai 15 gradi in meno di quello usato attualmente dai produttori di veicoli a batteria.

Non a caso, i climatizzatori utilizzano il calore generato dalla compressione del liquido refrigerante per riscaldare e rinfrescare l’aria dell’abitacolo. I benefici del nuovo liquido Daikin porterebbero pertanto ad una consistente riduzione dell’energia richiesta per la compressione portando, conseguentemente, al consumo di minore elettricità aumentando l’autonomia della vettura. Secondo quanto dichiarato dalla multinazionale, un’auto elettrica con un’autonomia di 200 km che viaggia in un contesto urbano con il condizionatore attivo potrebbe guadagnare ulteriori 100 chilometri di autonomia grazie all’innovativo liquido refrigerante. La stessa Nikkei Asia sottolinea che Daikin sarebbe intenzionata a commercializzare il nuovo liquido ad un prezzo equivalente a quello di altri prodotti attualmente presenti sul mercato.

Tuttavia, nonostante Daikin abbia già sviluppato il prodotto sarà l’ente SAE International a verificare le sue reali prestazioni e la conformità ai requisiti di sicurezza.