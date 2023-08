Un’impresa davvero peculiare quella intrapresa da due Volkswagen ID.Buzz che sono partite il 29 Agosto da Ginevra, in Svizzera, in direzione di Doha, in Qatar. Si tratta di un viaggio lungo ben 6.500km, il quale durerà poco più di un mese (l’arrivo è previsto per il 30 settembre) e che nasce dalla volontà di simboleggiare il trasferimento dello storico Salone di Ginevra (nato nel 1905) dalla Svizzera al Qatar.

È dal 2020, infatti, che lo storico salone è assente dalle scene, prima in virtù di una pandemia che richiese di rimborsare tutti i biglietti e in seguito per delle circostanze mai del tutto chiarite ma che si può supporre siano le stesse che hanno visto coinvolte altre manifestazioni analoghe.

Quest’anno, invece, si terrà in Qatar dal 5 al 14 ottobre, tornando a Ginevra, in via del tutto eccezionale, dal 26 febbraio al 3 marzo 2024 per festeggiare il centenario della manifestazione. Al netto di questo storico cambiamento, indubbiamente importante per il panorama automobilistico, rimane da rispondere alla domanda: chi si sta cimentando in questa peculiare impresa?

A guidare le due ID.Buzz, atte a dimostrare che un’auto elettrica può compiere dei viaggi lunghi e impegnativi, ci sono lo svizzero Frank M. Rinderknecht, CEO di Rinspeed AG, e Rainer Zietlow, proprietario di Challenge4.de nonché detentore di ben sei Guniness dei Primati, e niumerosi altri record, per aver affrontato viaggi su lunga distanza in circostanze estreme.

Il viaggio è, indubbiamente molto ambizioso ma alcuni partner di supporto parteciperanno a questa peculiare impresa. Harting, uno dei principali fornitori di tecnologie e infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, si occuperà dell’approvvigionamento dell’energia, anche se il vero problema risiede in Medio Oriente, dove le infrastrutture per la ricarica, non sono ancora sviluppate, e ramificate, come in Europa.

Attraversare la penisola araba è un viaggio di 2.500 km, il quale richiede inventiva, ed estrema flessibilità, per riuscire a fare il pieno di energia elettrica per arrivare al traguardo.

Il Salone di Ginevra in Qatar aprirà il prossimo 5 ottobre, con un calendario in cui sono già presenti oltre 30 espositori e 10 presentazioni inedite da parte di questi ultimi. Ora non resta che avere un’impresa da record ad aprire questa nuova edizione, per sancire, nel migliore dei modi, questo storico cambiamento.