Da Roma a Reggio Calabria in elettrico: due deputati del M5S ci riprovano

Luca Sut e Giuseppe Chiazzese, deputati del Movimento 5 stelle, hanno intrapreso un lungo viaggio con un’auto elettrica di medie dimensioni durato circa 52 ore. Il motivo è presto detto: riabilitare la fama delle auto elettriche dopo un duro servizio mandato in onda dalla trasmissione “Piazza pulita” dove si evidenziava -erroneamente- quanto fosse ancora acerba l’auto elettrica.

Deputati 5 Stelle su una Renault Zoe

I due deputati che si sono erti a difesa dell’e-Mobility hanno le idee ben chiare: i giornalisti che hanno redatto l’inchiesta in questione sono stati semplicemente tendenziosi nelle loro dichiarazioni e al posto di replicare con un confronto verbale, sono passati direttamente ai fatti, dimostrando come la mobilità elettrica possa funzionale al pari di un veicolo endotermico. Durante tutto il tragitto i protagonisti sono stati contattati da insideevs, in un interessante commento sull’accaduto:

Quello che stiamo facendo è la dimostrazione che il viaggio può avvenire in grande tranquillità. È chiaro che bisogna conoscere le app e avere dimestichezza, e poi è abbastanza pacifico che chiunque eviterebbe di partire con solo il 65% di batteria. Persino i cellulari che accendiamo ogni mattina hanno il 100% di carica.

Il viaggio durato 52 ore è stata una chiara prova di quanto basti un minimo di conoscenza del nuovo mezzo, inteso soprattutto come gestione delle fermate atte al rifornimento di energia, per poter agevolmente sostenere lunghe tratte di percorrenza in modalità del tutto simili a quelle di un tradizionale veicolo dotato di motore a scoppio.

Chi non ha un’auto elettrica pensa, guardando il servizio, che un viaggio a lunga percorrenza sia l’impossibile odissea descritta. Non è così. Abbiamo anche chiesto di avere un contraddittorio, inviando un’email a Piazzapulita, ma al momento non abbiamo ricevuto alcuna risposta. E anche l’atteggiamento del ministro Cingolani non ci è piaciuto

L’obiettivo a lungo termine dei deputati M5S è capovolgere l’attuale scenario degli incentivi statali, che vedono ancora una fetta economica troppo grande finire nel paniere destinato all’acquisto di auto tradizionali, cercando così di accompagnare il mercato delle auto elettriche ad un bilanciamento dei prezzi con quelli delle vetture a motorizzazione classica.