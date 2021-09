Dacia continua con i prezzi bassi: niente funzioni inutili

In occasione del lancio del nuovo Jogger, il responsabile del progetto Andreea Guinea ha spiegato come il cliente medio di Dacia sia più interessato all’auto stessa piuttosto che alle varie funzioni, opzionali o meno, che potrebbe acquistare. Il punto cruciale degli acquirenti Dacia è da sempre il prezzo e qualsiasi aspetto che potrebbe impreziosire il modello e far salire il prezzo è, naturalmente, mal tollerato.

Per questo motivo, Dacia non equipaggerà i veicoli di prossima generazione di ulteriori tecnologie di sicurezza o componenti elettronici; questo aspetto giustifica anche l’intenzione del produttore di commercializzare Jogger come veicolo endotermico puro e non come ibrido come invece fanno moltissimi costruttori. Si tratterebbe di una motorizzazione che aumenterebbe il prezzo finale della vettura, non incontrando quindi i desideri dell’acquirente medio Dacia.

La stessa filosofia si estende al design degli interni e degli esterni delle auto: non saranno presenti funzioni “futili o prive di una vera utilità” ha spiegato, le offerte saranno “essenziali senza apparire noiose o non aggiornate”. Le precisazioni di Guinea giungono in seguito al risultato -sottotono- ottenuto con Sandero nei test Euro NCAP; se da un lato la sicurezza a bordo è stata migliorata, dall’altra la scarsa elettronica non ha permesso alla Sandero di superare le due stelle totali. Il motivo? Semplice, Sandero anche nel suo allestimento migliore non include radar, telecamere, sensori e tutta quell’elettronica che impennerebbe il prezzo finale.

La vera sfida per Dacia è quella di continuare a commercializzare vetture con un ottimo prezzo, aggiornate e in linea con i desideri dei propri utenti. A questo proposito, Jogger non sarà disponibile nella variante a quattro ruote motrici nonostante l’altezza da terra rialzata. Per Dacia, Jogger è un semplice crossover a sette posti e l’unica soluzione che strizza l’occhio all’off-road rimangono Duster e la futura Bigster.

Di recente abbiamo avuto la possibilità di provare Dacia Spring, la prima elettrica del marchio, e la sensazione è stata proprio quella descritta da Guinea: una soluzione pratica, semplice e che non bada troppo alla forma.