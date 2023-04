Stiamo vivendo un’era molto particolare per quanto riguarda la mobilità, nel giro di pochi anni assisteremo a una profonda mutazione del parco auto circolanti ma questo non significa che oggi non ci sia bisogno di auto in grado di supportarci nei nostri spostamenti pur mantenendo un’occhio all’ecologia: è per questo motivo che Dacia, il marchio rumeno che oggi rientra nel gruppo Renault, punta ancora molto forte sull’alimentazione a GPL, proposta sui modelli Sandero, Jogger e Duster.

Dopo un periodo in cui il GPL si è diffuso in molti cataloghi di auto, ultimamente le case automobilistiche hanno spostato il proprio focus sull’elettrico con il risultato che del GPL non si parla quasi più, ma ciò non significa che non sia una soluzione valida: come giustamente sottolineato da Dacia durante la conferenza stampa dedicata alla gamma ECO-G, nel corso dell’ultimo anno il GPL è il carburante che ha subito meno oscillazioni di tutti per quanto riguarda il prezzo, con un costo medio che oggi è il 2% più basso rispetto a un anno fa, mentre benzina e gasolio sono rispettivamente a +8 e +13%, con diverse oscillazioni nell’arco degli ultimi 12 mesi.

Anche prendendo in considerazione tutti i costi collegati all’acquisto e al mantenimento dell’impianto a GPL, secondo i dati riportati da Dacia si tratta di una soluzione economicamente molto valida: a listino, il modello a GPL costerà 750 € in più del modello a benzina equivalente, e nel corso di 4 anni si dovranno sostenere 170 € di manutenzione in più rispetto a un motore a benzina, per contro però nell’arco di 4 anni e di 60.000 km percorsi il risparmio sul carburante supera la soglia dei 2.500 €, portando quindi a circa 1.600 € il risparmio direttamente collegato alla scelta di avere un’auto a GPL.

Il motore a doppia alimentazione benzina-GPL messo a punto da Dacia si compone di un motore a benzina a 3 cilindri turbo, con una potenza massima di 100 cavalli a 4600 giri e una coppia massima di 170 Nm a 2000 giri; grazie alla doppia alimentazione, e in particolare grazie all’utilizzo del GPL, si può risparmiare fino al 40% sui costi del carburante, riducendo del 10% le emissioni di CO2 rispetto a un normale motore a benzina. Inoltre, la gamma ECO-G di Dacia può vantare un’autonomia chilometrica strabiliante, grazie a consumi contenuti e a serbatoi di dimensioni importanti: su Sandero e Jogger abbiamo un serbatoio di GPL da 40 litri e uno di benzina da 50 litri, mentre nel caso della Duster il serbatoio del GPL è stato portato a 50 litri, e altrettanti sono dedicati alla benzina. Tutto questo si traduce in un’autonomia totale, svuotando entrambi i serbatoi, che può superare senza difficoltà i 1200 km!

I dati parlano chiaro: agli italiani piacciono le Dacia a GPL, tanto da permettere al marchio rumeno di diventare il leader del mercato italiano delle auto a GPL ormai dal 2019, con una quota di mercato che oggi sfiora il 50% grazie ai modelli Sandero – in assoluto la più venduta, anche perché è la più economica – e Duster. Il successo di Dacia, specialmente con la gamma a GPL, è confermato dai 625.000 veicoli a GPL che il marchio ha venduto in Europa dal 2009, di cui 245.000 in Italia, mentre dal 2019 in avanti il dominio è stato assoluto.

I motivi che spingono così tanti italiani a scegliere la motorizzazione ECO-G 100 di Dacia sono diversi, a partire da quello economico di cui abbiamo già parlato, ma non manca l’aspetto ecologico – il GPL permette di ridurre del 10% le emissioni di CO2, ma è anche privo di sostanze tossiche come piombo e benzene – tanto che in alcuni casi è possibile accedere alle ZTL se si guida un’auto a GPL. L’altro aspetto fondamentale è quello della sicurezza del prodotto e della garanzia che ne consegue: sono ormai più di 10 anni che Dacia integra nei propri motori la doppia alimentazione e questo garantisce un’alta qualità dell’impianto a GPL, che riesce a non essere particolarmente impattante sugli spazi interni della vettura poiché il serbatoio circolare viene posizionato nel vano della ruota di scorta.

Durante la nostra prova abbiamo avuto modo di testare su strada la Dacia Jogger con motorizzazione 1.0 TCE GPL da 100 cavalli e dobbiamo ammettere di essere rimasti piacevolmente convinti dalla soluzione offerta da Dacia: partiamo dagli esterni, recentemente aggiornati da Dacia con la nuova calandra con logo a X (che in realtà sono la D e la C del logo Dacia) che risulta molto più accattivante e moderno rispetto al logo utilizzato in passato.

Dacia Jogger è l’auto più lunga del catalogo di Dacia, con 4.55 metri di lunghezza questa station wagon può vantare una configurazione a 7 posti (che però riduce il bagagliaio ad appena 160 litri) oppure a 5 posti con un imponente spazio di carico posteriore da ben 595 litri – abbattendo anche la panca posteriore si arriva addirittura a 1800 litri. Tra le principali novità abbiamo i nuovi gruppi ottici con una firma luminosa a Y molto evidente che dona carattere e modernità alla Jogger e alle sorelle in gamma.

Spostandoci all’interno, si nota subito come Dacia abbia fatto grandi passi avanti rispetto a pochi anni fa, in termini di qualità di materiali e assemblaggio: cruscotto e plancia della Jogger non sono solo solidi, sono anche ben disegnati – molto interessanti le bocchette dell’aria condizionata che ricordano il nuovo logo – e realizzati come materiali di qualità, come il rivestimento in tessuto che corre lungo tutta la superficie.

La strumentazione è essenziale ma fa il suo dovere, Dacia offre anche il navigatore integrato oltre alla possibilità di utilizzare Android Auto ed Apple CarPlay; il navigatore integrato, con nostro sommo dispiacere, è impostato per inviare un segnale acustico ogni volta che si supera il limite di velocità, anche di 1 km/h, e diventa ancora più insistente quando si approccia un Autovelox.

Durante la guida la Jogger si è dimostrata sufficientemente dinamica e scattante, anche quando si utilizza l’alimentazione a GPL; non è sicuramente un’auto dalle velleità sportive e lo mette in chiaro fin da subito, ma il 3 cilindri turbo ha tutta la coppia necessaria a non sentirsi piantati in mezzo alla strada.

Andiamo ora ad analizzare il listino Dacia per la gamma ECO-G 100, partendo proprio dalla Dacia Jogger che abbiamo testato: disponibile in 3 allestimenti, Essential, Expression ed Extreme, Jogger parte da 17.800 € nella versione Essential con motore a GPL da 100 cavalli, e arriva fino a 21.500 € nella versione Extreme con lo stesso motore.

Per quanto riguarda Sandero, che a sua volta si declina nelle versioni Streetway e Stepway, il prezzo della gamma a GPL parte da 14.300 € per la Streetway Essential, e da 15.700 e per la Stepway Essential.

Infine uno dei modelli Dacia più iconici, la Dacia Duster, proposto in ben 5 diversi allestimenti (Essential, Expression, Journey, Journey Up ed Extreme), che nella versione a GPL parte da 18.500 € nell’allestimento Essential e può arrivare fino a 21.550 € nella versione Extreme – purtroppo non è prevista la compatibilità tra la doppia alimentazione benzina-GPL e la trazione integrale.