La nuova Dacia Jogger ha registrato una bocciatura netta da Euro NCAP per quanto riguarda la sicurezza. Per il nuovo modello di casa Dacia, arrivato in concessionaria lo scorso mese di marzo con un ottimo prezzo, il risultato è di una sola stella su cinque. Da notare, però, che il risultato Euro NCAP per la sicurezza della Dacia Jogger è arrivato senza alcun crash test.

L’ente europeo ha assimilato la nuova vettura di casa Dacia alla Dacia Sandero Stepway, adottando un sistema già utilizzato in passato per modelli che condividono la base meccanica in modo integrale. Il risultato non tiene conto, però, delle sostanziali differenze tra i due modelli. La Dacia Jogger è più lunga di 45 cm risetto alla Sandero ed ha un passo superiore di 30 cm. Il peso è maggiore di oltre 100 chilogrammi.

Foto generiche

Euro NCAP ha assegnato nel suo “test” alla Dacia Jogger un punteggio di 70% per la sicurezza degli occupanti adulti e del 69% per la sicurezza degli occupanti bambini. Solo 41%, invece, per la sicurezza degli utenti della strada. Mentre la categoria Saftey Assist ha registrato un punteggio del 39%, un risultato davvero basso (solo la Dacia Spring e la Renault Zoe fanno peggio nell’ultimo anno).

La Dacia Jogger, rileva Euro NCAP, non offre un promemoria per la cintura di sicurezza dell’ultima fila mentre l’airbag laterale non garantisce un’adeguata protezione ai passeggeri seduti nella parte posteriore. L’analisi Euro NCAP ha tenuto conto della versione base della Jogger, senza alcun pacchetto di sicurezza aggiuntivo ma con solo il sistema di frenata automatica d’emergenza (senza rilevamento dei pedoni) e regolatore della velocità.