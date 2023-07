Nella giornata di ieri, al Lingotto di Torino, FIAT ha svelato la 600e e la microcar Topolino, nell’attesa di comunicare nuove informazioni dedicate alla mitica Panda. Arriverà sul mercato nel corso del 2024 e, secondo il sito web inglese Autocar, che ha avuto accesso a fonti interne al marchio, tornerà come una vettura di segmento B a basso costo. A questo proposito, il CEO del brand, Olivier Francois, avrebbe quasi confermato che la vettura si posizionerà come rivale della Dacia Sandero.

La nuova Panda, che vedremo entro la fine del prossimo anno, darà il via a una nuova famiglia di auto che includeranno anche la Multipla del 2025. Tutte queste nuove soluzioni avranno un elemento chiave in comune: saranno a basso costo e offriranno anche propulsori a combustione, probabilmente con una qualche forma di ibridazione. Lo stile delle nuove vetture sarà qualcosa di nuovo per il marchio; si attendono infatti linee nette, angoli vivi e, più in generale, un design più squadrato senza particolari fronzoli.

La nuova FIAT Panda avrà una lunghezza di circa 4 metri, utilizzerà presumibilmente lo stesso telaio della 600e e sarà “bella, popolare ed economica”. Secondo Autocar, tuttavia, la versione a batteria non avrà un prezzo inferiore della 500e, mentre quella a benzina potrebbe aver un prezzo di listino vicino ai 15mila (valore non lontano a quello della Dacia Sandero). Sarà interessante vedere quali novità verranno annunciate nei prossimi mesi riguardo a questo attesissimo modello: non ci rimane che attendere.