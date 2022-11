La Dacia Sandero si conferma nuovamente la vettura straniera più venduta ai privati. A confermare il successo del veicolo della casa automobilistica romena sono i dati raccolti nel corso del 2022.

Secondo i dati diffusi, la Dacia Sandero ha registrato 26.641 vendite risultando, dunque, la vettura straniera più venduta a privati. Gli ottimi risultati del veicolo del Gruppo Renault non sono positivi solamente per quel che riguarda il mercato estero: il veicolo è infatti il quarto modello assoluto più venduto nel nostro Paese grazie alle sue 27.311 immatricolazioni. Tra le motorizzazioni offerte particolare è l’attenzione da parte dei clienti per la bifuel ECO-G 100. Per quanto riguarda il Vecchio Continente, la Dacia Sandero diventa leader del mercato auto privati grazie ai nuovi clienti ottenuti, con oltre 2,6 milioni di unità vendute a partire dal 2008.

Facendo riferimento alle percentuali si nota come, nonostante il calo del 19% del mercato auto privati nei primi dieci mesi del 2022, il marchio sia riuscito a crescere in Italia (11%).

Risultati positivi anche per quanto riguarda le vetture con la nuova brand identity, svelate in occasione del Salone di Parigi 2022, che sono riuscite ad ottenere già oltre 15.000 vendite.

La presentazione dell’intera gamma Dacia con la nuova identità visuale segna il terzo e ultimo capitolo della strategia di implementazione iniziata più di un anno fa. Questo nuovo universo è in linea con i nostri valori – semplicità, robustezza, autenticità – in modo più deciso e moderno. Questo sviluppo rappresenta un nuovo slancio per Dacia nel raggiungimento delle sue ambizioni, ha affermato Denis Le Vot in occasione della presentazione della nuova identità.

Non dimentichiamo che con la nuova identità di marca lanciata lo scorso 15 giugno 2022, il design assume un ruolo ancor più centrale. Nel dettaglio, il nuovo logo è stato apposto al posteriore dei veicoli e sul volante, mentre l’emblema Dacia Link è inserito nella nuova calandra e al centro delle ruote.