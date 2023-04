Dacia Sandero è una vettura di segmento B prodotta dal costruttore automobilistico rumeno Dacia, che fa parte ora del gruppo Renault. La Sandero è stata introdotta per la prima volta nel 2007 e attualmente è alla sua terza generazione.

Sandero è conosciuta per essere una vettura economica e pratica, con un prezzo accessibile e un design semplice ma funzionale. La terza generazione della Sandero è stata introdotta nel 2020 e presenta un design più moderno e aggiornato rispetto alla precedente generazione. La vettura è disponibile in versione berlina a cinque porte tradizionale – Streetway – oppure in versione rialzata – con denominazione Stepway – e offre diverse opzioni di motorizzazione, tra cui motori a benzina e bi-fuel (benzina/GPL). A seconda del paese di vendita, la Sandero può essere equipaggiata con diverse opzioni di equipaggiamento e tecnologie, come il sistema multimediale con schermo touch, il controllo climatico automatico e il sistema di assistenza alla guida.

Nonostante sia un’auto economica, la Sandero è dotata di alcune funzionalità di sicurezza, come airbag, ABS e controllo della stabilità e della trazione. Nella nostra prova abbiamo potuto testare la versione Stepway equipaggiata con il motore benzina 1.0 TCe in allestimento Expression Up, le dimensioni sono di 4100 mm di lunghezza, 1590 mm di altezza e 1780 mm di larghezza. Queste misurazioni sono diverse da quelle della versione Streetway, la principale differenza è da vedersi sull’altezza in quanto si passa dai 1590 mm appena citati a 1581 mm. Il peso totale della vettura è di 1100 kg circa ed il baule vanta una capacità minima di 410 litri.

Cosa ci convince

Sandero è un’auto compatta dal design accattivante ed elegante, con linee fluide che si fondono con la sua personalità dinamica. La parte anteriore della Sandero presenta un paraurti massiccio e un ampio cofano, mentre la griglia del radiatore si estende orizzontalmente lungo l’intera parte anteriore della vettura, dando all’auto un aspetto audace e deciso. La versione 2023 porta con se lievi migliorie che, nel complesso, cambiano la percezione della vettura agli occhi delle persone.

Stiamo infatti parlando del redesign che il brand Dacia ha subito nell’ultimo anno e che ha portato alla rimodernizzazione del logo e di conseguenza della calandra anteriore, che adesso sfoggia le lettere DC incrociate e che riesce ad elevare decisamente il livello di design dell’anteriore. Il nuovo logo è anche presente al posteriore con una scritta DACIA sul portellone. Le linee laterali sono pulite ma al contempo interessanti e le grandi porte laterali offrono un facile accesso all’abitacolo e alla zona posteriore dell’auto, mentre le finiture cromate delle maniglie interne aggiungono un tocco di stile. La parte posteriore della Sandero presenta un portellone ampio e funzionale, i fari posteriori sono progettati con una forma a C e sono dotati di luci di stop a LED.

Il minimalismo del marchio Dacia ci è sempre piaciuto, poche chiacchiere e tanti fatti lo hanno reso celebre nel nostro paese e con questi ultimi prodotti stiamo vedendo un salto avanti in termini di qualità ed attenzione al dettaglio. Gli interni della Sandero sono stati aggiornati rispetto alla versione precedente e offrono una maggiore sensazione di spaziosità grazie all’utilizzo di materiali di alta qualità. Il design dell’abitacolo è pulito e moderno, con un cruscotto ergonomico che ospita gli strumenti di bordo principali e un sistema multimediale di facile utilizzo. I sedili sono ergonomici e confortevoli, con un’ampia regolazione in altezza per il guidatore. La versione top di gamma offre anche sedili riscaldati.

Troviamo che la presenza di tessuto nelle parti solitamente destrante alle plastiche meno nobili sia geniale, questo conferisce un feeling di qualità pur mantenendo il costo relativamente basso per il produttore. La qualità interna è comunque accettabile soprattutto considerando il costo della vettura. Il sistema di infotainment è fornito di serie con un display touchscreen da 8 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, che consente di gestire le principali funzioni dell’auto, dalla navigazione ai sistemi audio e di connettività. Sandero dispone inoltre di un sistema di climatizzazione manuale o automatico, a seconda della versione scelta, che garantisce un’adeguata temperatura all’interno dell’abitacolo in ogni condizione meteorologica; gli interni sono ben illuminati grazie a numerose fonti di luce ambientale, con particolare attenzione alla luminosità degli strumenti di bordo per una migliore visibilità durante la guida notturna.

Cosa non ci convince

Apprezziamo l’impegno che Dacia ha messo in questo prodotto; tuttavia, alcuni accorgimenti potrebbero migliorare ancora l’esperienza di guida. Il cambio, ad esempio, risulta piuttosto impreciso e potrebbe sicuramente godere di una rivisitazione. Inoltre la mancanza di uno schermo al posto della console per gli strumenti analogici rende il tutto meno moderno di quanto potrebbe essere.

Come si guida

Sandero è un’auto compatta che offre un’esperienza di guida piacevole, con un’attenzione particolare al comfort e alla manovrabilità. É disponibile con motore a benzina o a gasolio, a seconda della versione scelta ed offre sempre una potenza adeguata a una guida quotidiana. Le sospensioni sono semplici ed efficaci, andando ad assorbire dignitosamente le imperfezioni della strada e garantendo una guida piacevole anche su superfici non perfette. La manovrabilità dell’auto è molto buona, grazie alla sua agilità, alla sua dimensione compatta ed alla presenza di telecamera di parcheggio e sensori a 360°.

La guidabilità in un contesto cittadino è sicuramente il suo forte, lo sterzo è ben demoltiplicato e permette manovre facili e immediate. In questo contesto sicuramente Dacia si sposa per essere la scelta perfetta per muoversi in città, per coprire il tragitto da punto A a punto B, risultando adatta a qualsiasi genere di pubblico, maschile e femminile. Il motore 1.0 TCe da 90 cv dichiara un consumi medio di 5,3-5,6 l/100 km ma nella nostra prova di 650 km siamo riusciti a stare intorno ai 6,1 l/100 km considerando un 40% urbano e 60% autostradale. Personalmente ritengo che questa vettura esprima il suo potenziale al massimo con la versione GPL, che proveremo in futuro, ma il cui propulsore abbiamo potuto utilizzare su altre vetture della casa.

Conviene?

Dacia Sandero Stepway ha un prezzo di partenza di 14.950 € per la versione base che diventano 15.800 € per la versione Expression da noi testata con motore TCe 90 manuale. Conviene? È difficile trovare sul mercato soluzioni dirette e competitive, Dacia in questo è sicuramente uno dei brand di riferimento. Se siete alla ricerca di una vettura compatta, con consumi contenuti e materiali pensati per durare nel tempo, Dacia Sandero Stepway è sicuramente un’ottima soluzione.