Il mercato delle auto elettriche sta entrando nel vivo ma è ancora fortemente influenzato da prezzi di listino proibitivi per ampie parti di popolazione; i pochi modelli 100% elettrici economici disponibili sul mercato diventano quindi molto ambiti e scalano le classifiche delle vendite, come abbiamo già visto con Dacia Spring.

La piccola elettrica di Dacia è perfettamente a suo agio negli ambienti cittadini grazie a un design compatto (3734mm di lunghezza e 1770mm di larghezza), ma se la cava anche in ambienti extra-urbani grazie all’autonomia stimata di 230 km sul ciclo WLTP misto, dato che sale fino a 305 km sul ciclo urbano. Durante la nostra prova della Dacia Spring siamo riusciti a percorrere circa 260 km nel ciclo urbano con una carica della batteria, proprio niente male per una piccola auto elettrica proposta al prezzo di partenza di 21.450 € nella sua versione d’ingresso, chiamata Essential.

In questo caso troviamo un motore elettrico da 33 kW, pari a 45 cavalli, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 26,7 kWh, ma per i più esigenti è stata di recente aggiunta anche la versione che Dacia definisce, un po’ goliardicamente, “Extreme”, con un motore elettrico da 48 kW, o 65 cavalli. La batteria è la stessa, mentre il prezzo sale leggermente, e diventa 23.200 €; completano la gamma le versioni Cargo, Business ed Expression.

Modello Potenza Trazione Autonomia Prezzo Essential 33 kW/45 cv Anteriore 230 km ciclo misto/305 km ciclo urbano 21.450 € Extreme 48 kW/65 cv Anteriore 230 km ciclo misto/305 km ciclo urbano 23.200 € Cargo 33 kW/45 cv Anteriore 230 km ciclo misto/305 km ciclo urbano 21.550 € Business 33 kW/45 cv Anteriore 230 km ciclo misto/305 km ciclo urbano 21.700 € Expression 33 kw/45 cv Anteriore 230 km ciclo misto/305 km ciclo urbano 23.150 €

Il prezzo base della Dacia Spring è già di per sé molto invitante, ma negli ultimi giorni si è venuta a creare la possibilità di acquistarla a un prezzo ancor più vantaggioso, specialmente in Lombardia, grazie all’introduzione di nuovi incentivi auto che vanno a sommarsi all’Ecobonus statale; grazie a questa somma di incentivi si può acquistare una Dacia Spring a un prezzo di poco inferiore agli 11.000 €!

Ecobonus 2023

L’Ecobonus è un incentivo statale pensato per favorire il ricambio delle auto circolanti, sostituendo auto vecchie e inquinanti con modelli più nuovi e, almeno idealmente, a zero emissioni: per questo motivo l’incentivo economico ad acquistare un’auto elettrica, che rientra quindi nella fascia di emissioni di CO2 comprese tra 0 e 20 g per chilometro, è il più alto possibile, arrivando a ben 5.000 € in caso di contestuale rottamazione di un’auto fino a Euro 4.

Questa importante agevolazione è valida per tutte le elettriche con prezzo di listino, accessori compresi, non superiore a 35.000 più IVA, pari a circa 42.000 euro; nel caso della Dacia Spring il prezzo di listino è molto più basso ma questo non va a modificare l’ammontare dello sconto, che resta di 5.000 euro in caso di rottamazione contestuale, o di 3.000 euro qualora non si avesse un’auto da rottamare.

Già solo sfruttando l’Ecobonus, si può quindi acquistare una Dacia Spring alla cifra di 16.450 €, ma se siete residenti in Lombardia gli sconti non sono ancora finiti.

Bonus Regione

In alcune regioni è possibile accedere a ulteriori incentivi economici per l’acquisto di auto elettriche o ibride: di recente la Lombardia ha approvato un programma di incentivi che mette a disposizione 12 milioni di euro per il rinnovo del parco auto, permettendo ai cittadini della regione di accedere a uno sconto tra 1.000 e 4.000 euro sull’acquisto di un’auto moderna e poco inquinante, seguendo alcune regole relative non solo alle emissioni di CO2 ma anche degli ossidi di azoto (NOx).

Lo sconto massimo a cui si può accedere, come anticipato, è di 4.000 euro che vanno a sommarsi ai 5.000 scontati grazie all’Ecobonus statale, per uno sconto complessivo, ma ancora parziale, che arriva a 9.000 euro. L’ultimo step è a carico del concessionario, che in Lombardia sarà obbligato a offrire uno sconto ulteriore del 12% del valore residuo dell’auto, fino a una cifra massima di 2.000 euro, portando lo sconto massimo potenziale a ben 11.000 €!

Totale

Insomma, dopo tutti questi sconti quanto si va a pagare una Dacia Spring? Facciamo due conti: il prezzo di listino ufficiale è di 21.450 €, meno i 5000 € dell’Ecobonus statale si arriva a 16.450, meno i 4.000 euro del bonus regionale Lombardia si arriva a 12.450 €, cifra dalla quale dobbiamo togliere il 12% pari a 1.494 €, per giungere finalmente a un totale di 10.956 €. Proprio niente male, come prezzo d’ingresso nel mondo della mobilità elettrica.

Come ottenere i bonus?

Entrambi i bonus, quello statale e quello regionale, sono gestiti interamente dal concessionario: sarà il rivenditore stesso a fare domanda tramite il portale dedicato sul sito del Mise e su quello della regione, l’unica spesa che resta a carico del cliente finale è la marca da bollo da 16 € necessaria per completare la presentazione della domanda.