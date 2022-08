Da qualche giorno sono stati pubblicati i più recenti risultati dei test Green NCAP: similarmente a quanto si fa per l’aspetto della sicurezza stradale con i test Euro NCAP, questi test sono progettati per misurare in modo accurato l’efficienza energetica delle nuove auto messe in commercio, rilevando le emissioni inquinanti dal tubo di scarico, ma non solo. Protagoniste della più recente fase di test sono state due auto che abbiamo visto diffondersi rapidamente sul mercato italiano negli ultimi mesi: la Toyota Aygo X e la Dacia Spring 100% elettrica.

Su strada e in laboratorio, con carichi variabili e in diversi climi atmosferici, i test di Green NCAP cercando di valutare le capacità delle nuove auto in diversi ambiti di utilizzo per capire se consumi e prestazioni restano sufficientemente costanti; nella valutazione finale rientrano anche dei punteggi legati al metodo di estrazione e di raffinazione del carburante utilizzate dalle auto coinvolte.

Ma arriviamo al risultato dei test veri e propri, partendo dai punteggi ottenuti da Dacia Spring: la piccola elettrica del gruppo Renault ha totalizzato 5 stelle, il massimo possibile, perché risulta non solo ecologica in quanto priva di emissioni dal tubo di scarico (che non ha) ma anche per i consumi energetici che offre, la cui media si è attestata in 18,5 kWh per 100 km, un consumo sufficiente a percorrere circa 180 km con una carica. Nel solo utilizzo autostradale il consumo medio sale fino a 23 kWh per 100 km, e l’autonomia cala a circa 140 km.

3 stelle invece per Toyota Aygo X, che non può vantare un powertrain elettrico ma è spinta da un piccolo motore a benzina aspirato: in questo caso si rilevano emissioni di CO2 che oscillano tra i 116 g/km del test in laboratorio, ai 181 g/km dell’utilizzo in autostrada, in più c’è da aggiungere i 30 g/km di emissioni a monte, derivanti dalla produzione della benzina. L’autonomia si aggira intorno ai 640 km, con i consumi che variano molto in base allo stile di guida adottato – anche se questo è valido per tutte le auto, comprese quelle elettriche.