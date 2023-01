Dacia ha annunciato il primo grande aggiornamento della sua piccola elettrica, la Dacia Spring: si chiama Dacia Spring Extreme e può vantare un motore elettrico con 20 cavalli in più rispetto al modello base, che parte da 44 cavalli. Oltre al motore più potente, la nuova Spring Extreme può vantare un’estetica aggiornata con il nuovo logo della compagnia e nuovi interni, oltre a un look esterno più curato.

La nuova Dacia Spring Extreme è stata svelata in occasione del Motor Show di Bruxelles che si sta svolgendo proprio in questi giorni nella città belga: sotto al cofano, come si suol dire, troviamo il nuovo motore Electric 65 in grado di fornire 48 kilowatt di potenza, parti a 64 cavalli. Potrà non sembrare granché, ma l’aumento di potenza è consistente rispetto alla versione standard, dotata di motore da 33 kilowatt (44 cavalli).

Il tutto è stato abbinato a una sorta di cambio che moltiplica la coppia che viene trasmetta alle ruote, ed proprio grazie a questa novità che Dacia Spring Extreme migliora l’accelerazione, così come la capacità di recuperare energia in frenata; evidentemente però questi due aspetti si compensano a vicenda, perché l’autonomia chilometrica di questa Spring Extreme rimane praticamente invariata rispetto al modello già disponibile sul mercato – circa 300 km sul ciclo WLTP cittadino e 220 km sul ciclo combinato, dati che rispecchiano una riduzione di circa 10 km. La batteria è rimasta invariata, e offre 26.8 kWh di capacità.

Come anticipato in apertura, la nuova Dacia Spring Extreme può vantare diverse novità dal punto di vista estetico: i paraurti sono stati ridisegnati e ora riportano il nuovo logo di Dacia, sulle portiere laterali troviamo una decorazione topografica, mentre altri dettagli – come gli specchietti laterali – sono rifiniti in una colorazione Copper Brown.

All’interno ritroviamo dettagli dello stesso colore, il logo Dacia ricamato sui sedili anteriori, e la decorazione topografica delle portiere riportata anche sui pannelli interni e sui tappetini in gomma. Inoltre, al centro della plancia troviamo un display touchscreen da 7 pollici per l’infotainment e per la telecamera posteriore.

Il prezzo di Dacia Spring Extreme è fissato a 23.200 €, con gli ordini che apriranno il prossimo 18 gennaio.