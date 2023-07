Alcune persone ci hanno giocato da bambini, nel giardino di casa o al parco, ma i modellini Tamiya sono conosciuti da tutte le generazioni o quasi. Famosa per le sue mini4wd, per i modellini radiocomandati e quelli da montare, Tamiya è una delle società più note nel settore e ora è pronta a produrre la sua vera prima auto elettrica in scala 1:1.

Tamiya Wild One, un’iconica macchinina radiocomandata, diventa una dune buggy a scala reale in una serie estremamente limitata, destinata solo ad alcuni nostalgici in tutto il mondo. Fedelmente ispirata al modello lanciato nel 1985, la Tamiya Wild One sarà disponibile all’inizio del 2024 in soli 100 esemplari per il Regno Unito e l’Europa.

Wild One ha tutto il necessario per divertirsi, soprattutto fuoristrada, a cominciare dagli pneumatici Maxxis da 14″ abbinati agli ammortizzatori Bilstein e alle molle Eibach. Con un telaio progettato appositamente per le avventure off-road e paraurti specifici che consentono un angolo di attacco di 34,1° e un angolo di uscita di 50,8°.

Sebbene possa sembrare “strano”, questo modello si posiziona come una vera rivale della Jeep Wrangler e della Ford Bronco, trasformandosi da un semplice “modellino” in un’auto lunga 3,5 metri, larga 1,9 metri, con un’altezza da terra di 270 mm e un peso di 500 kg.

Anche gli interni sono curati, con sedili da corsa Cobra dotati di cinture di sicurezza a quattro punti, un quadro strumenti digitale da 5″ e interruttori ispirati alle imbarcazioni da competizione. Tamiya Wild One non sarà alimentata dalle tradizionali batterie utilizzate nelle macchinine radiocomandate, ma avrà una batteria da 14,4 kWh che le permetterà di raggiungere una velocità massima di 96,5 km/h.

Come sarà possibile guidare la Wild One? The Little Car Company afferma che l’auto sarà immatricolata come quadriciclo elettrico (come la Citroen Ami).