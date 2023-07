Nel corso dell’anno scorso, cominciò a girare su internet la notizia di un’incredibile avventura: una coppia di audaci esploratori, Chris Ramsey e sua moglie Julie, aveva intrapreso un viaggio senza precedenti; dal Polo Nord al Polo Sud a bordo di un’auto elettrica, più precisamente di una Nissan Ariya modificata.

Chris e Julie, per chi non lo sapesse, sono noti per essere stati i primi a completare il Mongol Rally, nel 2017, proprio a bordo di un’auto elettrica, dimostrando il potenziale di questi veicoli, a emissioni zero, anche nelle condizioni più estreme.

L’Ariya utilizzata per questa audace impresa, come vi anticipavamo poc’anzi, è stata trasformata in un vero e proprio “monster truck” elettrico, grazie alle modifiche apportate dall’azienda islandese Arctic Trucks, specializzata nella preparazione di veicoli capaci di resistere alle condizioni atmosferiche più estreme presenti sulla Terra.

Questa versione modificata, denominata “AT39”, rappresenta un prototipo destinato a influenzare lo sviluppo di futuri veicoli elettrici per le spedizioni polari, aprendo la strada alla sostituzione dei veicoli diesel utilizzati attualmente per la ricerca e le spedizioni in Antartide.

Sebbene l’Ariya AT39 abbia subito importanti modifiche, come l’aggiunta di enormi pneumatici BFGoodrich KO2 da 39 pollici, attacchi per il traino e rinforzi strutturali, utilizza ancora il powertrain originale di Nissan. L’autonomia, però, è stata ridotta a causa delle modifiche apportate ma Chris e Julie sostengono che questa limitazione è utile per dimostrare che la maggior parte delle persone non ha realmente bisogno delle enormi autonomie che spesso si reputano indispensabili.

La coppia ha raccontato delle sfide affrontate finora e dei piani per il futuro. Chris e Julie hanno condiviso il loro entusiasmo riguardo all’utilizzo dei pannelli solari montati verticalmente per alimentare l’auto durante il viaggio verso il Polo Sud, i quali gli hanno permesso di sfruttare il pieno potenziale sia della luce solare diretta, che di quella riflessa sulla neve e sul ghiaccio.

Nonostante una serie di imprevisti iniziali, e di una pletora di sfide che hanno dovuto affrontare lungo il percorso, i Ramsey rimangono fermi sul loro obiettivo di dimostrare che le auto elettriche possono affrontare qualsiasi condizione di viaggio, oltre a contribuire significativamente nella lotta contro il cambiamento climatico.

Per Chris e Julie, difatti, l’avventura non riguarda solo il raggiungimento di una meta geografica ma, soprattutto, l’incontro con persone motivate, e interessate, alla transizione verso un futuro sostenibile. Condividono il loro viaggio sia attraverso i social media, sia attraverso una mappa interattiva che indica la loro posizione in tempo reale, cercando di coinvolgere il più vasto pubblico possibile e ispirando sempre più persone a considerare le auto elettriche come una scelta concreta per un mondo migliore.

Al netto di tutto, però, la Nissan Ariya AT39 è destinata a segnare un capitolo importante nella storia delle auto elettriche, dimostrando la loro versatilità, le loro potenzialità e la capacità di superare quei limiti precedentemente considerati insuperabili.