Una giovane startup cinese nel settore delle batterie, chiamata Greater Bay Technology, afferma di aver sviluppato una nuova tecnologia in grado di risolvere un problema importante per i proprietari di veicoli elettrici: la riduzione delle prestazioni di ricarica e dell’autonomia in condizioni meteorologiche avverse, in particolare durante l’inverno. Utilizzando materiali superconduttori, questa nuova cella di Greater Bay Technology è in grado di ricaricarsi e funzionare normalmente in soli sei minuti, indipendentemente dalla temperatura esterna.

Greater Bay Technology, conosciuta anche come Guangzhou Juwan Technology Research Co., Ltd., è una startup di batterie nata da GAC Motor nel 2020. Nonostante il breve periodo di attività, l’azienda è già riuscita a sviluppare una cella di ricarica estremamente veloce (XFC) che può essere completamente ricaricata in 15 minuti. GAC Aion, un produttore cinese di veicoli elettrici, ha già adottato questa tecnologia nei suoi veicoli, a partire dal SUV V Plus. Il successo iniziale ha aiutato la giovane startup a raggiungere lo status di unicorno, raccogliendo oltre 1 miliardo di RMB (circa 155 milioni di dollari) in finanziamenti.

Non contenta di questi risultati, Greater Bay sta ora pubblicizzando una nuova cella chiamata Phoenix EV, che promette un’autonomia di 1.000 km con una singola carica e una performance costante indipendentemente dalla temperatura esterna, anche durante l’inverno.

Recentemente, la startup ha condiviso un video sulla sua pagina WeChat mostrando le incredibili caratteristiche delle nuove celle della batteria Phoenix. Grazie a un avanzato sistema di gestione termica, la batteria del veicolo elettrico rimane stabile sia durante l’estate che durante l’inverno, garantendo una velocità di ricarica dal 10% all’80% in soli sei minuti (a 8°C) su piattaforme che variano da 300 V a 1.000 V. Sebbene le batterie Phoenix EV non siano ancora in produzione di massa, si prevede che possano arrivare entro il prossimo inverno. Greater Bay Technology afferma che le celle Phoenix saranno implementate sui veicoli elettrici GAC l’anno prossimo e attualmente sta negoziando con altri produttori automobilistici.