La casa automobilistica cinese GAC (Guangzhou Auto Corporation) svelerà nel corso dell’anno una supercar completamente elettrica con il marchio Aion, in grado di accelerare da 0-100 km/h in 1,9 secondi. Conosciuta ufficialmente con il nome di AS9 e confermata da presidente del Guangzhou Automobile Group, il teaser ufficiale mostra una silhouette del tutto vicina a quella della Ferrari SF90 Stradale.

Il design della supercar sembra un’evoluzione del concept GAC Enpulse che ha debuttato al Salone dell’Auto di Pechino 2020, sebbene questa fosse dotata di tetto rimovibile. Secondo il marchio, questo modello potrebbe competere con la Roadster di casa Tesla complice un livello prestazionale del tutto analogo.

Il modello AS9 si unirà alla gamma GAC ​​Aion composta da tre SUV (Aion Y, Aion LX Plus, Aion V Plus) e due berline (Aion S / Aion S Plus). Non abbiamo informazioni sulle specifiche del propulsore elettrico anche se è probabile che possa trattarsi del medesimo utilizzato sul SUV LX Plus capace di coprire lo 0-100 in 3 secondi. Con una riduzione di peso, non è così irrealistico pensare che possa trattarsi della medesima soluzione da 725 cavalli. Sconosciuti gli interni, anche se è lecito attendere soluzioni altamente tecnologiche e moderne, come ultimamente richiede il mercato. Nessuna informazione inoltre per l’autonomia, anche se il costruttore ha a disposizione numerose soluzioni anche con grande capacità.

Secondo i report di Car News China, la supercar di GAC costerà circa ¥ 1.000.000 (130mila euro) con le prime consegne previste per la fine del 2022 o l’inizio del 2023. Rispetto a Rimac Nevera (oltre 2 milioni di dollari) e Lotus Evija (2,5 milioni di euro), questo modello appare decisamente più economico sebbene i modelli citati siano hypercar con produzione limitata.