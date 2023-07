La tanto attesa variante ad alte prestazioni dell’MG4 EV, soprannominata XPower, è stata ufficialmente confermata al momento solo per il mercato britannico. La station wagon a zero emissioni, che abbiamo potuto provare in anteprima nella sua declinazione base, sarà equipaggiata con un sistema a doppio motore elettrico e sarà disponibile ad un prezzo sorprendente. Il suo debutto pubblico avverrà il 13 luglio al Goodwood Festival of Speed, dove sarà esposta insieme a un concept in stile racing e alla roadster Cyberster.

Le modifiche esterne rispetto alla MG4 standard sono limitate a cerchi in lega da 18 pollici con pneumatici Bridgestone Turanza, pinze dei freni verniciate in arancione XPower, rifiniture lucide e una tonalità esclusiva di verde. Tuttavia, le modifiche più significative si trovano sotto la superficie, con MG che promette prestazioni all’altezza delle migliori sportive endotermiche.

Il sistema di propulsione combina due motori elettrici: 150 kW nella parte anteriore e 170 kW nella parte posteriore, per una potenza combinata fino a 435 cavalli e una coppia di 600 Nm. La potenza viene inviata alle quattro ruote grazie a un sistema di controllo dinamico in curva che include un differenziale autobloccante elettronico e il torque vectoring. Questa configurazione permette alla “MG di produzione più potente di sempre” di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi.

Inoltre, la MG4 XPower presenta una configurazione del telaio più sportivo, con sospensioni più rigide del 25% (molle e ammortizzatori ricalibrati e barre antirollio più rigide), uno sterzo più reattivo, un set di freni a disco da 345 mm (13,6 pollici) e una modalità di frenata rigenerativa più aggressiva. Grazie a queste migliorie, il test di frenata da 100-0 km/h viene completato in soli 33,9 metri.

L’MG4 XPower è già disponibile nel Regno Unito al prezzo di circa 45mila euro, e non è chiaro se mai arriverà anche in Italia.