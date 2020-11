Dallara Stradale PAN LX Anniversary, Garage Italia omaggia le Frecce Tricolori

Garage Italia ha portato a termine un grande progetto in occasione della celebrazione dei 60 anni delle Frecce Tricolori. Un progetto unico sia a livello estetico che tecnico: parliamo della Dallara Stradale PAN LX Anniversary.

Pertanto, in occasione del 60esimo anniversario della più grande squadra acrobatica del mondo, Garage Italia – l’azienda fondata da Lapo Elkann e nota per le sue personalizzazioni inedite ispirate interamente al Made in Italy – ha proposto questa inedita realizzazione dedicata ad un uno dei suoi più cari clienti. Il progetto ha visto la personalizzazione della Dallara Stradale con una livrea che rende omaggio all’iconico G.91 che ha solcato il cielo fino al 1982. La personalizzazione riguarda esclusivamente l’aspetto estetico della vettura; nessuna differenza invece sotto al cofano, la nuova versione infatti è equipaggiata con il classico propulsore 4 cilindri da 2,3 litri di derivazione Ford in grado di erogare sino a 400 CV di potenza. Complice il suo peso piuma di poco inferiore ai 900 Kg, Dallara Stradale copre lo scatto da 0 a 100 in 3,2 secondi.

Dallara omaggia le Frecce Tricolori

L’inedita Dallara Stradale PAN LX Anniversary è stata realizzata per celebrare i 60esimo anniversario della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare. Per questa occasione il veicolo è stato opportunamente modificato, a partire dalla colorazione della carrozzeria in cui sono state mantenute le grafiche del G.91 PAN, il jet acrobatico utilizzato dalle Frecce Tricolori derivati dai G.91 utilizzato dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale Italiana dal 1963 al 1982.

In occasione del 60° anniversario della squadra acrobatica più grande del mondo dunque la livrea della Dallara Stradale combina un body wrap blu opaco con tre bande verde-bianco-rosso sui lati e sottili strisce arancioni sul paraurti anteriore. Presenta anche il numero tre rifinito in arancione sul ponte posteriore, un omaggio all’aereo G.91 che indossava questo stesso marchio di identificazione. L’inedita Dallara Stradale mostra dunque una livrea impreziosita da grafiche e tonalità proprie del jet G.91 PAN, jet sostituito dal nordamericano F86 “Sabre” nel 1963.

Il nordamericano F-86 “Sabre” è stato infatti il primo jet utilizzato dalle Frecce Tricolori, poi sostituito dal velivolo G.91, con la stessa iconica livrea blu arricchita da tre frecce rosso-bianco-verdi sui lati.