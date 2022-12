Sicurezza stradale e buche sono strettamente collegati. Come sappiamo, quello delle buche stradali è un fenomeno del tutto diffuso nella nostre città che causa molto spesso danni anche costosi da riparare per le automobili. Per aiutare a risolvere il problema, in tempi brevi e con costi del tutto bassi, l’azienda britannica Velocity Patching, ha pensato di realizzare un camion con braccio meccanico che è in grado di pulire, sigillare e inserire il bitume nei difetti stradali in soli pochi minuti.

Per poter portare a termine gli interventi di riparazione del manto stradale, l’azienda ha dotato il nuovo mezzo di tutte le attrezzature necessarie. Nello specifico, il mezzo prevede che l’operatore utilizzi il braccio meccanico che soffia aria ad alta velocità per pulire il buco da sporcizie e, successivamente, introduce un’emulsione di bitume freddo in ogni fessura sigillando il manto stradale. Ad ultimare e perfezionare l’operazione, l’aggregato che serve a rendere la superficie ancora più uniforme.

Secondo quanto diffuso, grazie al nuovo mezzo dell’azienda britannica i tempi sono inevitabilmente brevi. Si parla di appena 3 minuti e 5 secondi. Il vantaggio però sembrerebbe non essere legato solamente alle tempistiche: secondo le stime, utilizzando questo mettono si tagliano i costi di circa 18 euro rispetto ad un intervento di riparazione tradizionale. Tuttavia, la novità Velocity Patching non richiede che vengano effettuati scavi, risparmiando dunque il 90% di CO2 rispetto alle pratiche tradizionali. Aspetto del tutto importante, i tempi brevi di riparazione non richiedono limiti alla viabilità del traffico. Grazie all’utilizzo dell’ innovativo camion, nell’arco di una giornata lavorativa si possono dunque sistemare fino a 200 buche senza generare rifiuti.