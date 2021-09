Dall’Olanda il camper a pannelli solari che percorrerà 3.000 km in giro per l’Europa

La Technical University di Eindhoven è ormai nota per la realizzazione di avanzati prototipi di veicoli alimentati a energia solare. Il nuovo progetto dell’ateneo olandese è stato denominato Stella Vita, camper elettrico dotato di pannelli fotovoltaici. Il veicolo inizierà un viaggio dimostrativo il 19 settembre a Eindhoven: Bruxelles sarà la protagonista della prima tappa, seguiranno poi tante altre grandi città tra cui Parigi, Le Mans, Madrid, Toledo e Cordoba, per un totale di 3.000 chilometri.

Stella Vita è una casa su ruote autosufficiente. Ciò significa che può essere autosufficiente dal punto di vista energetico grazie ai pannelli solari sul tetto che la rendono potenzialmente indipendente dalle colonnine di ricarica. Il veicolo può generare energia solare per muoversi, scaldare l’acqua della doccia, guardare la TV, caricare un computer portatile o fare il caffè, queste le parole del gruppo di ingegneri dell’Università della città olandese per descrivere il nuovo prototipo.

Nel dettaglio, il veicolo realizzato da un team di 22 studenti della Technical University di Eindhoven è dotato di una superficie a pannelli solari di 8,8 metri quadrati posizionata sul tetto. Quest’ultima si occupa di raccogliere energia per il pacco batterie agli ioni di litio da 60 kWh mentre Stella Vita è in movimento. A contraddistinguere il veicolo è inoltre la sua capacità di aumentare la superficie di ricarica nei momenti di sosta, grazie all’implementazione di pannelli scorrevoli che gli permettono di raggiungere un’area di 17,5 metri quadrati.

Non a caso, il veicolo Stella Vita promette un’autonomia di circa 700 km al giorno tra batterie e pannelli fotovoltaici. Non mancano all’interno zone dedicate ai passeggeri: il camper è infatti dotato di una piccola cucina, un tavolo da pranzo, una zona notte e altri piccole zone comfort che potrebbero essere utili ai passeggeri durante i lunghi viaggi. Secondo quanto dichiarato dal team di ingegneri, il camper Stella Vita è in grado di percorrere fino a 730 chilometri al giorno mentre l’autonomia notturna può arrivare fino a 600 chilometri.