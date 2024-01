Dash cam in doppio sconto su Amazon! -38€

Siete in cerca di un'ottima dashcam per la vostra auto? Avete voglia di risparmiare qualcosina sul vostro acquisto, ma senza lesinare sulla qualità del prodotto che posizionerete in auto? Allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa ottima offerta Amazon che, grazie ad un ottimo doppio sconto, vi permetterà di acquistare la compatta e funzionale dash cam prodotta dall'azienda emergente GKU, molto apprezzata su Amazon, ed oggi acquistabile a soli 71,99€, grazie sia ad uno sconto del 27% applicato dallo store, che alla presenza di un comodo coupon sconto che, una volta attivato (lo troverete poco al di sotto del prezzo), vi permetterà di risparmiare un ulteriore 10%!

Dash cam GKU, chi dovrebbe acquistarla?

Ideale per qualsiasi tipologia di automobilista, dal viaggiatore incallito a chi, semplicemente, utilizza l'auto solo per i piccoli spostamenti quotidiani, la dash cam GKU garantisce registrazioni chiare, nitide in qualsiasi circostanza, grazie alla buona risoluzione (2,5K) della sua camera frontale, oltre che alla presenza di un secondo occhio, da posizionare posteriormente, e con una risoluzione a 1080P. Parliamo, quindi, di una dash cam con una doppia ripresa, cosa non comune, specie quando si parla di prodotti dal prezzo così contenuto, motivo per cui ve ne si consiglia l'acquisto.

Oltre a ciò, parliamo di una camera con visione notturna avanzata, una telecamera frontale con un ampio angolo di ripresa da 170°, e l'inclusione di un'app dedicata, che facilita lo streaming in diretta e la condivisione dei video sui social.

Non manca, infine, una comoda e sempre gradita funzione di monitoraggio del parcheggio, che è in grado di funzionare anche 24 ore su 24, garantendovi così una sosta sicura, anche qualora non prendiate la macchina per giorni.

Dotata di un sensore G, che salva automaticamente i video di emergenza in caso di collisione, così da garantirvi la massima sicurezza, questa dash cam GKU è persino inclusiva nel prezzo di una micro SD per le registrazioni, così che possiate subito provvedere ad installarla, per un utilizzo immediato! Un prodotto con tutti i crismi che, considerando soprattutto la presenza del suo "secondo occhio", val certamente la pena di essere presa in considerazione, specie ricordando che, allo stato attuale, gode non di uno, ma di ben due sconti, per un ribasso davvero conveniente.

N.B. Ricorda di spuntare la casella relativa al coupon, così da poter usufruire dello sconto completo. La trovi sulla pagina prodotto, poco sotto al prezzo.

