Negli ultimi anni le dash cam si sono diffuse sempre di più, rappresentando uno strumento prezioso in caso di incidenti in cui è difficile stabilire chi è nel torto, oppure per identificare i colpevoli di atti vandalici. Ebbene, se stavate pensando di acquistarne una vi consigliamo la fantastica REDTIGER F7N Plus, oggi scontata su Amazon del 40%!

Potrete infatti spendere solamente 144,49€ invece di 239,99€ per un’ottima dash cam dotata di schermo e telecamera ruotabile di 170°. Inoltre, al momento dell’acquisto avrete anche modo di optare per il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon, rendendo la spesa ancor più accessibile.

La REDITIGER F7N Plus include ben due telecamere, che vi permetteranno di avere una visione a 360° di ciò che accade davanti e dietro la vostra auto. La telecamera anteriore registrerà, infatti, video con risoluzione Ultra HD 4K, mentre quella posteriore è dotata di grandangolo e filmerà clip in Full HD 1080p.

Avrete, dunque, una visione completa del vostro veicolo, eliminando gli angoli ciechi e garantendovi la massima tranquillità e sicurezza durante la guida in qualsiasi situazione. La dash cam è infatti dotata anche di visione ultra notturna, quindi le registrazioni saranno chiare e nitide anche nelle ore più buie della giornata.

Oltre a registrare video di differenti minutaggi e time laps fino a 48 ore, la REDITIGER F7N Plus presenta anche una comodissima modalità di monitoraggio parcheggio. Il sensore rivelerà vibrazioni improvvise e collisioni, attivando automaticamente la dash cam e iniziando a filmare.

Infine, potrete collegare la dash cam al vostro smartphone o tablet tramite Wi-Fi, riproducendo i filmati direttamente dal vostro dispositivo senza dover trasferire ogni volta i dati dalla micro SD. Così facendo non solo avrete sempre i filmati a portata di mano, rappresentando un vantaggio in più in caso di sinistri, ma potrete anche mostrare spezzoni dei vostri viaggi preferiti ad amici e parenti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!