Porsche Taycan Cross Turismo diventa un camper

La Taycan Cross Turismo, variante crossover della berlina elettrica del brand tedesco, nasce per essere una versione decisamente più versatile e dunque in grado di percorrere anche percorsi in off-road. A tal proposito, il produttore di accessori per esterni Db ha pensato di installare sulla vettura il pacchetto “Discoverberry”, che si contraddistingue per una serie di elementi in stile camper in grado di rendere la Taycan Cross Turismo inevitabilmente unica. Il pacchetto include, infatti, una tenda da tetto da 2.385 litri, un borsone da 60 litri, uno zaino da 30 litri ed un kit da campeggio.

Nel dettaglio, il pacchetto Discoverberry è disponibile negli Stati Uniti e fa parte della linea Raspberry Edition. Come possiamo notare dalle foto diffuse dal produttore, il pacchetto si caratterizza per la tonalità rosso scura degli accessori.

Non a caso, la tenda da tetto è stata realizzata in una colorazione che si abbinata alla carrozzeria del veicolo, donando dunque un ulteriore tocco di design al modello. Per quanto riguarda il costo, il produttore Db ha deciso di vendere la Taycan Cross Turismo ad un prezzo di 250.000 dollari, circa 223.000 euro al cambio attuale. Nel costo è compresa l’auto elettrica ma se non è chiaro in quale variante venga proposta.

Come accennato, l’auto è dotata di una tenda da tetto da 2.385 litri (a cui è possibile accedere tramite una piccola scala) in grado di ospitare due persone. Tuttavia, nel momento in cui la tenda non viene più utilizzata può essere comodamente ripiegata e conservata. La dotazione include, inoltre, un borsone da 60 litri indispensabile durante i viaggi, uno zaino da 30 litri e un kit per il campeggio con tavolino ed sedia.