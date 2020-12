Ddl Bilancio 2021, la tariffa della revisione aumenta del 22%

Grandi novità per tutti gli automobilisti. La recente approvazione di nuovi emendamenti alla manovra in commissione Bilancio della Camera porterà ad un aumento dei costi di revisione dei veicoli, con un incremento del 22%.

Portrait of a mechanic at work in his garage - car service, repair, maintenance and people concept.

Tra le numerose modifiche al Ddl Bilancio per il 2021 ne figura una che obbliga inevitabilmente il Ministero dei Trasporti ad aumentare di 9,95 euro la tariffa delle revisioni dei veicoli entro il 30 gennaio 2021. Per attenuare gli effetti dell’aumento sugli utenti, la nuova norma va ad introdurre anche un buono veicoli sicuri che prevede l’esenzione dall’aumento per tutti coloro che tra il 2021 e il 2023 dovranno sottoporre il proprio veicolo a revisione. Tale bonus avrà validità per un solo veicolo a motore e per una sola volta (nel caso in cui se ne posseggano altri) e avrà un valore analogo, pari a 9,95 euro.

Le modalità con cui verrà rilasciato non sono ancora note, inevitabilmente lo chiarirà il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti congiuntamente al Ministro dell’Economia e delle Finanze tramite un decreto da emanare entro il 30 gennaio 2021. Tuttavia il buono veicoli sicuri potrebbe non esserci per tutti, il Parlamento ha difatti stanziato per questa iniziativa 4 milioni di euro per ciascun anno, dal 2021 al 2023, e dunque potrebbero usufruirne appena 402 mila persone all’anno su 17,2 milioni.

Tra gli emendamenti non mancano altre misure a favore degli utenti tra cui parcheggi dedicati alle neomamme, la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, fondi per i lavoratori esposti all’amianto e incentivi dedicati alla digitalizzazione del processo tributario.

A titolo di misura compensativa dell’aumento, per i tre anni successivi all’entrata in vigore del decreto ministeriale – si legge nella norma – è riconosciuto un buono denominato ‘buono veicoli sicuri’, ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l’eventuale rimorchio alle operazioni di revisione. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta, per un importo pari a 9,95 euro. L’adeguamento delle tariffe per le revisioni auto non peserà sulle tasche degli italiani. L’emendamento approvato prevede infatti che lo Stato erogherà un bonus ai proprietari dei veicoli pari all’incremento di 9,95 euro. Al riguardo Cna sollecita il varo in tempi rapidi del relativo decreto con le modalità per il beneficio che in alcun modo dovrà essere anticipato dalle imprese.