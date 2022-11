De Tomaso Automobili ha svelato la sua nuova creazione: si tratta di una hypercar dedicata esclusivamente all’uso in pista, si chiama P900 e sarà prodotta in 18 esemplari venduti alla cifra di 3 milioni di dollari ciascuna. La versione definitiva della De Tomaso P900 sarà spinta da un motore V12 da 888 cavalli, ma per i più impazienti – dato che il V12 è ancora in sviluppo – sarà disponibile anche una versione con motore V10 di derivazione Formula 1.

Basta un’occhiata alle immagini che ritraggono l’auto per capire che la De Tomaso P900 è una hypercar assolutamente unica nel suo genere: ispirata alla P72 del 2019, che a sua volta prendeva ispirazione dalla P70 rilasciata nel 1965, questa hypercar è realizzata in gran parte in carbonio, un dettaglio che ha permesso alla ditta italiana di contenere il peso della P900 in appena 900 kg a secco. Una volta riempita di tutti i liquidi necessari il peso sarà sensibilmente maggiore, ma resta un rapporto peso/potenza molto vicino alla soglia di 1 cavallo per chilogrammo.

Dal punto di vista estetico non possiamo che ammirare le forme imponenti e sinuose che disegnano il corpo dell’auto: la linea parte da un muso affilato e prosegue in crescendo lungo il profilo dell’auto, disegnando curve morbide che culminano in un imponente alettone posteriore che incornicia le due prese d’aria posizionate ai lati dell’auto, vicino alle ruote posteriori. Saranno senza dubbio fondamentali per tenere a bada le temperature del motore installato da De Tomaso, V10 o V12 che sia, specialmente perché quest’auto sarà utilizzata solo in pista e quindi – si presume – a ritmi molto elevati.

Come anticipato, lo sviluppo del V12 – che promette di essere il V12 più leggero e compatto di sempre – è ancora in corso: la fine dei lavori è attesa nel 2024, e ci si aspetta un motore in grado di toccare i 12.300 giri al minuto, compatibile con carburanti sintetici che non rilasciano CO2 una volta conclusa la combustione, il tutto producendo ben 888 cavalli.

De Tomaso P900 arriverà sul mercato nella sua versione V10 – grazie al motore di derivazione F1 proveniente dalla B197 di Benetton del 1997 – già nel 2023 e in questo caso dovrebbe offrire una cavalleria sensibilmente inferiore.