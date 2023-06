Il marchio francese Decathlon è stato molto reattivo sul mercato delle e-bike, le biciclette elettriche a pedalata assistita: in pochi anni l’azienda d’oltralpe è stata in grado di portare sul mercato diverse e-bike di vario tipo, da quelle più economiche ed essenziali fino a modelli abbastanza specializzati per fuoristrada e lunghi trasferimenti. Nelle ultime ore Decathlon ha svelato Magic Bike, un nuovo concept di bicicletta elettrica intelligente che potrebbe a modo suo rivoluzionare il mercato grazie al software di ottimizzazione dell’energia di cui è dotata.

In sostanza la Magic Bike si collega a un’applicazione sviluppata ad hoc nella quale potremo pianificare il nostro viaggio in bici, e l’applicazione si occuperà di trasmettere all’e-bike tutte le informazioni necessarie a completare al meglio il tragitto. In sostanza si potrà sapere in anticipo, ancor prima di uscire di casa, se la batteria durerà a sufficienza per completare il tragitto che ci interessa. In questo modo non solo si combatte l’ansia da ricarica che colpisce anche i proprietari di e-bike, ma si ottimizza l’utilizzo della batteria che di conseguenza durerà più a lungo nel tempo.

Tutta questa parte di gestione intelligente dell’energia è applica a una bici da città con incredibili capacità di carico, come potete vedere dalle immagini: Magic Bike è dotata di un supporto frontale per un bel borsone capiente e un portapacchi posteriore che permette di fissare lateralmente 2 borse, e offre anche la possibilità di trainare un carrellino per aumentare la capacità di carico a sufficienza per portare anche i bambini a scuola. Il carrellino aggiuntivo può persino trasportare un’ulteriore bicicletta – di piccole dimensioni, tipo quelle da bambini – così da poter portare il proprio figlio in una zona sicura per pedalare in tranquillità.

La tecnologia proposta da Decathlon su questo concept è davvero interessante e non sembra nemmeno troppo complicata da realizzare, non ci resta che attendere per capire se questo prodotto arriverà sul mercato.