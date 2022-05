La casa francese Delage Automobiles, chiusa nel 1953 e rinata nel 2020 con la presentazione della Delage D12, si sta preparando ai test al Nurburgring nella categoria ‘street legal’, dove punta a superare il record della pista che oggi appartiene alla Porsche 911 GT2 RS, ottenuto anche grazie al Manthey Performance Kit.

Il CEO di Delage, Laurent Tapie, ha detto a chiare lettere che l’obiettivo della compagnia è ottenere il record della pista al Nurburgring nel 2023, ma per farlo ci sarà bisogno di un’auto veramente pazzesca.

A giudicare dalle immagini, la Delage D12 entra di diritto nella categoria delle auto pazzesche: l’hypercar francese ha un design estremo e un imponente motore V12 da 7,6 litri di cilindrata, supportato da un motore elettrico – sommando i due motori la potenza complessiva è di 1130 cavalli, che si esprimono su un’auto di appena 1.400 kg di peso, che potrebbe addirittura scendere a 1310 kg in una seconda versione prevista con 1024 cavalli di potenza. Insomma, almeno sulla carta la Delage D12 sembra un mostro di potenza in grado di far impallidire qualunque rivale, ma sappiamo bene che per brillare al Nurburgring non basta il motore più potente.

A livello tecnico, la Delage D12 prende a piene mani dal mondo della Formula 1: oltre alla forma particolare che da certe angolazioni ricorda proprio quella delle monoposto F1, sulla D12 troviamo delle sospensioni di tipo push-rod e un abitacolo dalla forma molto particolare – ospita sì due persone, ma sedute una in fila all’altra, così da mantenere centrato il peso.

“Il segreto per andare veloci in pista, soprattutto su un circuito lungo come il Nurburgring, è l’aerodinamica. In fin dei conti, hypercar e supercar sono tutte molto potenti, la vera differenza la fa lo studio aerodinamico. Si deve puntare a massimizzare la deportanza sul frontale, ed è per questo che abbiamo deciso di riprodurre il muso di una Formula 1.” Ha detto Laurent Tapie parlando della Delage D12.

Le prime consegne della Delage D12 avverranno già nel 2022, con i pochi fortunati acquirenti che dovranno sborsare ben 2.3 milioni di dollari per averne una.