DeLorean ha scelto l’importante kermesse Pebble Beach per il debutto del suo primo modello elettrico e di due nuovi prototipi. L’evento statunitense ha permesso ai numerosi visitatori ed appassionati di guardare da vicino la nuova coupé elettrica DeLorean Alpha5, presentata lo scorso maggio. Durante la kermesse statunitense, DeLorean ha anche presentato due nuovi prototipi elettrici: l’Alpha5 Plasmatail, versione station wagon della Alpha5, e la DeLorean Omega 2040, concept ispirato alle gare rally.

La Alpha5 si presenta con delle linee estremamente sportive ma al momento non si hanno dettagli tecnici sul veicolo. L’azienda, infatti, non ha ancora rilasciato dati ufficiali sulla velocità e potenza del veicolo. Alcune indiscrezioni parlano della capacità dell’Alpha 5 Plasmatail di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,99 secondi. Una batteria da 100 kWh assicurerebbe invece un’autonomia di circa 480 chilometri. Secondo quanto diffuso, l’azienda DeLorean darà il via ad una produzione limitata di 88 esemplari nel 2024.

Anche per quanto riguarda i due prototipi, Alpha 5 Plasmatail e Omega 2040, i dettagli tecnici a disposizione sono davvero pochi. Il primo concept è versione station wagon della Alpha5 ma non sappiamo ancora quando e se DeLorean deciderà di dare il via alla produzione. Il concept Omega 2040 si contraddistingue inevitabilmente per le sue linee da fuoristrada ma del tutto innovative e per le grandi ruote off-road. Ad affiancare il diverso stile della carrozzeria del veicolo, DeLorean ha mantenuto anche qui le grandi porte ad ala di gabbiano che sono inevitabilmente un elemento distintivo del marchio. Non a caso, la stessa azienda ha dichiarato che l’Omega è ispirato alla bellissima Baja e rappresenta un lavoro di distacco dal design automobilistico tradizionale.

Recentemente sono anche state diffuse sul web le immagini del Suv Alpha4 e di due coupé Alpha3 e Alpha2 dal design sportivo. É chiaro dunque che la DeLorean Motor Company sia a lavoro per portare sul mercato veicoli dal design sportivo ma unico.