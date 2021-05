Delta Evo-e, ecco l’iconica Delta integrale in versione elettrica

Sono passati ormai 40 anni dal debutto della Lancia Delta e, nonostante ciò, continua ad essere una delle auto più interessanti ed apprezzate dagli amanti del settore. Ovviamente, ad attirare maggiormente l’attenzione, sono le nuove versioni poiché caratterizzate da alcuni aspetti molto più accattivanti e dagli incredibili traguardi raggiunti soprattutto del corso delle gare di rally. Ebbene, una nuova versione della iconica vettura del marchio Lancia è stata presentata dal team francese che opera proprio nel settore del Rallycross, ossia il Green Corp Konnection (GCK).

Il nuovo veicolo, seppur basato su quello originale, è in versione elettrica. La Delta Evo-e, questo il nome, è stata presentata al mondo intero in maniera molto particolare infatti, il team francese ha pubblicato un video che mostra il veicolo elettrico mentre percorre la pista che si trova a Saint-Genès Champanelle. A guidare il veicolo, sembra essere il campione del mondo Rally del 1994 Didier Auriol che per alcuni anni è stato al voltante, appunto, della Lancia Delta Integrale. Il pilota in questione, ha raggiunto importanti traguardi a bordo dell’auto del veicolo in questione poiché è stato in grado di raggiungere una volta il 5° posto, per due volte il 3° e una volta si è aggiudicato il 2° posto con la serie iridata.

L’annuncio della realizzazione di una nuova Lancia Delta, in versione elettrica, era arrivato nel mese di giungo dell’anno scorso. Tuttavia, le notizie in merito al suo stato di sviluppo e alle sue caratteristiche – almeno sino ad ora – erano rinchiuse in pochi disegni. Finalmente, grazie al video divulgato di recente, è invece possibile vedere l’auto definitiva sul Circuit de Charade. A quanto pare, della Delta Evo-e ne saranno prodotti 36 esemplari. Inoltre, ne saranno aggiunte 11 unità in livrea da corsa, che prenderanno il nome di Delta Evo-e Rallyes. Sia le Delta Evo-e che le Delta Evo-e Rallyes saranno omologati per l’uso su strada e saranno disponibili sul mercato globale. In merito a questo nuovo ritorno in pista, è intervenuto Guerlain Chicherit, a capo del team:

Abbiamo scelto la Lancia Delta Integrale per lanciare il nostro progetto di retrofit Exclusiv-e perché è un’auto che ha fatto sognare tutti noi di GCK. È l’auto da rally per eccellenza, la più affascinante della sua epoca e una delle più amate ancora oggi dagli appassionati, tra cui io mi considero tra i più sfegatati. All’inizio ero un po’ scettico sulle sue doti stradali ma ora che l’ho provata vi garantisco che ha doti dinamiche eccezionali.

Si tratta, senza ombra di dubbio, di notizie molto interessanti poiché forniscono un quadro generale che illustra il motivo per il quale è stato deciso di realizzare una versione della Lancia Delta con tali caratteristiche. Il team francese sembra non aver rilasciato, però, ulteriori informazioni che potessero fare riferimento alla batteria ed altre specifiche tecniche. Tuttavia, non mancano alcune ipotesi sostenute dagli appassionati del settore. Motivo per il quale, si presume che la Delta Evo-e possa essere provvista di due motori, divisi per asse, in modo tale da poter “celebrare” la trazione integrale che ha reso grande l’iconica Lancia Delta.