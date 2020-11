Dieci motivi per scegliere una Tesla Model 3 o una VW ID.3

Il video di Matteo Valenza che vi proponiamo oggi si discosta un po’ dalle classiche prove che vi abbiamo riportato nelle ultime settimane; si tratta del primo video di comparativa realizzato da Matteo, che mette a confronto la Tesla Model 3 Standard Range Plus e la nuova Volkswagen ID.3.

Nella premessa, Matteo sottolinea come nel video siano stati presi in esame aspetti giudicabili in modo quanto più oggettivo possibile, per cui non ci sono giudizi sull’estetica delle due auto in questo video. Inoltre, è importante sottolineare come alcuni giudizi espressi oggi potrebbero non valere più nei mesi a venire, vista la facilità con cui si possono aggiornare over-the-air i sistemi software delle auto elettriche: ci aspettiamo quindi grandi miglioramenti su quell’aspetto, principalmente da parte di Volkswagen che è ancora molto acerba da questo punto vista. Potenzialmente, tra un anno si potrebbe riproporre lo stesso video e andare ad analizzare quanto è cambiato in questo lasso di tempo.

Il video si struttura poi in 10 punti, e per ognuno di questi viene assegnato un punteggio da 1 a 10 a Tesla e a Volkswagen. I punti sono i seguenti: qualità degli esterni, qualità degli interni, dotazioni di sicurezza, come si guida, motori, autonomia, infrastruttura di ricarica, infotainment aggiornamenti e App, rapporto qualità prezzo e considerazioni finali.

Non vogliamo anticiparvi troppo i contenuti del video, ma alcuni giudizi sono evidentemente a favore di Tesla, come la capillarità dell’infrastruttura di ricarica o le ottime funzionalità integrate nel sistema di infotainment; per contro abbiamo ID.3 di Volkswagen, che spicca per un’ottima qualità delle finiture esterne, aspetto nel quale Tesla invece è sempre stata piuttosto carente. Lo stesso Matteo, proprietario di una Tesla, ammette che l’assemblaggio dei pannelli della carrozzeria potrebbe essere migliorato, così come la verniciatura stessa che necessita di protezioni aggiuntive – come i trattamenti nanotecnologici.

Godetevi il video per scoprire tutti i giudizi di Matteo e le conclusioni finali.