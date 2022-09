Il mercato automobilistico cinese è una sorta di realtà parallela dove si possono ammirare veicoli di tutte le forme, colori e dimensioni ma al quale noi europei raramente abbiamo modo di accedere: è il caso dei nuovi fuoristrada M-Terrain e M-Terrain S svelati da Dongfeng solo poche ore fa – per il momento sono stati presentati come concept, ma il progetto è in fase molto avanzata e si parla di un arrivo sul mercato già nel 2023.

La gamma ‘Mengshi’ di Dongfeng è ormai da lungo tempo quella che si occupa dei veicoli più resistenti e votati a utilizzi intensi, e questi nuovi M-Terrain non deludono da questo punto di vista: il modello M-Terrain è un SUV a 4 porte realizzati con un design decisamente aggressivo, con diversi elementi che fanno ben sperare nei confronti delle sue prestazioni in fuoristrada. Il modello M-Terrain S è sostanzialmente uguale, ma in questo caso si tratta di un pick-up a singola cabina con proporzioni leggermente diverse e un parabrezza più verticale.

Entrambe le versioni sono molto lunghe, si parla di 5.2 metri con un peso di 3.5 tonnellate; nonostante questi numeri importanti, gli M-Terrain impallidiscono davanti al GMC Hummer EV di cui tanto vi abbiamo parlato, che pesa ben 600 kg in più delle proposte cinesi nonostante le specifiche tecniche abbastanza simili. Sugli M-Terrain di Dongfeng troviamo infatti una configurazione a 4 motori elettrici per un totale di 1070 cavalli, abbinati a un enorme pacco batterie da 140 kWh che, secondo quanto affermato dal produttore, dovrebbe essere sufficiente a percorrere circa 500 km con una sola carica.

Dongfeng ha confermato che la piattaforma di partenza è la stessa per entrambe le auto e che entrambe offrono prestazioni esaltanti in fuoristrada, anche grazie a funzioni specifiche come le ruote posteriori sterzanti e la famosa “Crab Walk” già ammirata nei trailer dell’Hummer EV; per i passaggi più difficili, gli M-Terrain sono dotati di sospensioni ad aria regolabili in altezza.