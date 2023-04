La casa automobilistica cinese Dongfeng Motor (DFM) ha presentato una nuova versione della E70, che è appena diventato il primo veicolo passeggeri di serie al mondo ad utilizzare i motori elettrici integrati del marchio Protean.

Protean Electric è una startup britannica fondata nel 2008 specializzata nello sviluppo di motori elettrici per ruote, mentre la Dongfeng Fengshen E70 è una delle autovetture di maggior successo in Cina. Questa berlina è solitamente equipaggiata con un unico motore elettrico montato anteriormente. La versione aggiornata prevede l’integrazione di due motori ProteanDrive Pd18 per le ruote posteriori, che la trasformano a tutti gli effetti in una in una berlina a trazione integrale.

Un’unità Protean ha una potenza massima di 78 kilowatt (104 CV) e una coppia massima di 1.250 Nm. Inoltre, l’uso di due motori nella parte posteriore consente l’uso del torque vectoring, che potrebbe sembrare eccessivo per una vettura da uso cittadino, ma proprio per questo è interessante vedere una tecnologia come questa, presente su una vettura alla portata di tutti.

Dongfeng afferma che utilizzando due motori ProteanDrive l’E70 a trazione integrale è più leggera ed efficiente, e offre un’accelerazione da 0 a 100 chilometri all’ora più rapida di oltre il 40% rispetto alla versione equipaggiata con un solo motore elettrico.

La DFM E70 ha superato tutti i test di omologazione, compresi i crash test, e ha ricevuto il suo certificato nel dicembre 2022.

Sempre quest’anno, la Protean ha montato quattro dei suoi motori di prima generazione su un Ford F-150 del 2009, trasformandolo in un pick-up a emissioni zero da 448 CV, alimentato da una batteria da 40 chilowattora. Nel 2019, Protean Electric è stata acquisita da NEVS/Evergrande e alla fine del 2021 è nuovamente cambiato proprietari, entrando nel portafoglio di BEDEO, una società con sede nel Regno Unito che si occupa di convertire in elettrico piccoli veicoli commerciali e autovetture.

Durante l’evento di rivelazione E70, Dongfeng Motor ha svelato un secondo veicolo che utilizzerà motori ProteanDrive Pd18 e che si chiamerà Voyah Zhuiguang.