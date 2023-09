Tesla ha esteso l’accesso ai propri Wall Connector, rendendoli disponibili non solo per i proprietari di veicoli Tesla, ma per tutti coloro che guidano auto elettriche compatibili con il connettore di Tipo 2. Questa soluzione per la ricarica casalinga era precedentemente già compatibile con tutte le elettriche, ma a partire da oggi sono accessibili anche i servizi tramite l’applicazione mobile.

Per ottenere questa funzionalità, gli utenti devono semplicemente scaricare l’aggiornamento firmware del Tesla Wall Connector tramite Internet e attendere che il dispositivo installi automaticamente l’aggiornamento. Questo significa che chiunque utilizzi un Wall Connector di terza generazione con connessione Wi-Fi potrà sfruttare appieno le sue potenzialità. Le nuove funzionalità includono, come ad esempio:

la possibilità di pianificare la ricarica;

la visualizzazione in tempo reale dello stato della ricarica;

l’accesso alla cronologia delle sessioni di ricarica;

la possibilità di interrompere la ricarica programmata da remoto;

la modifica delle impostazioni di ricarica.

Il Tesla Wall Connector è progettato per la ricarica presso luoghi di lavoro o residenze private, che siano case indipendenti o condomini. Fornisce energia a 200-240 volt in corrente alternata e può raggiungere una potenza di 22 kW su una rete elettrica trifase; questo dispositivo deve essere installato da un tecnico specializzato, che non necessariamente deve essere affiliato a Tesla. Il costo del Wall Connector è di 500 euro, esclusa l’installazione, ed è dotato di un cavo lungo 7,3 metri.